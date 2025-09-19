Recorridos teatralizados, exposiciones, conciertos... Todo lo que debes de saber sobre la Noche en Blanco 2025

Sevilla celebra su tradicional Noche en Blanco el próximo 3 de octubre. Esta duodécima edición viene cargada de novedades y con una programación que incluye más de 160 actividades culturales abiertas al público y distribuidas por toda la ciudad.

Rafael Ruiz, director del evento organizado por la asociación ciudadana sevillasemueve, destaca la consolidación de este evento como una tradición cultural contemporánea de Sevilla, con capacidad para reunir cada año a más de 100.000 asistentes, como ocurrió en la pasada edición.

En total hay cientos de actividades divididas en categorías culturales, científicas, artísticas, patrimoniales y familiares, distribuidas en toda la ciudad y en su mayoría con entrada gratuita o precios simbólicos. Hay actividades para todos los públicos, desde cuentacuentos y talleres infantiles hasta experiencias de memoria colectiva para los mayores, pasando por propuestas de artes digitales para jóvenes, conciertos y visitas patrimoniales.

Presentación de la Noche en Blanco 2025 / Asociación ciudadana sevillasemueve

Otras propuestas incluyen conciertos en espacios singulares, espectáculos de danza contemporánea en lugares históricos, exposiciones temporales de arte emergente o rutas urbanas sobre la Sevilla literaria, científica o femenina. Desde sevillasemueve destacan que, de nuevo, se presenta una edición de la Noche en Blanco sin barreras, con colectivos vecinales y culturales poblando de actividades distintos barrios o actividades solidarias impulsadas por hermandades y asociaciones. Estas son todas las actividades para la Noche en Branco de 2025:

Audiovisual

Cortometrajes infantiles Telekids (Alameda de Hércules).

Proyección especial Unión Cine Ciudad (C/Amor de Dios).

Documental Flamenco para todos/as y coloquio (Centro Cívico Las Sirenas).

Exposición fotográfica + concierto jazz + presentación Parabere (Cobertura Photo).

Ciencia e Ingeniería

Taller de rompecabezas matemáticos (CaixaForum).

Retos en la Red con acertijos en redes (Casa de la Ciencia).

Observación de la Luna con telescopio (Puerta Jerez).

Cuentacuentos científico La Casa del Sol y la Ciencia (Casa de la Ciencia).

Entrada gratuita a exposiciones (Casa de la Ciencia).

Exposición de herbarios como arte y ciencia (Casa de las Sirenas).

Escultura y Pintura

Taller de pintura barroca (Fundación Cajasol).

Taller infantil de pintura (Mercado de Triana).

Exposición de dibujos cofrades (José Manuel Chamorro).

Esculturas y resinas en La piel del dragón (Marcos Domínguez Alonso).

Exposición y performance de bioplásticos artísticos (Macareno Studio).

Literatura

Ruta literaria por Sevilla (ConocerSevilla).

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Plaza San Francisco).

Música y Danza

Danza + cuentos de Palestina (Espacio Furia).

Concierto de swing (Plaza de la Encarnación).

Jazz y blues con Antonia Ferrà (Fundación Tres Culturas).

Recital La voz en el Museo + exposición (Museo de Bellas Artes).

Concierto de piano Mie Matsumura (Factoría Cultural).

Microconciertos de piano (Casa de los Pinelo).

Sevillanas tradicionales (Centro Cívico Las Sirenas).

Conferencia sobre Don Giovanni (Teatro de la Maestranza).

Cuarteto de cuerda Orquesta Bética (Fundación Cámara).

Concierto de piano de Laura Ballestrino (Juventudes Musicales).

Canción española con Armonía del Sur (Palacio Marqueses de la Algaba).

Recital de guitarra y voz de ANAMMARÍA (CaixaForum).

Patrimonio / Visitas guiadas

Torre del Oro, Hermandades, Archicofradía de la O, IAPH, San Luis de los Franceses, conventos, iglesias, Museo de la Macarena, Casa Consistorial, Catedral y Salvador, etc.

Rutas temáticas: Judería, Triana, Sevilla barroca, Sevilla americana, Sevilla de Cervantes, Sevilla islámica, rutas nocturnas y teatralizadas.

Actividades especiales: visitas a conventos, museos, palacios, iglesias y exposiciones temporales.

Teatro / Performances

Visitas teatralizadas (Buenavista, Torre Sevilla, Palacio Bucarelli, Lebrija, Fundación Valentín de Madariaga, etc.).

Obra Vaciarse (HARTATEATRO).

Improvisación en la Nao Victoria (La Insolente Teatro).

Danza contemporánea, performance y magia en Santa Lucía (CIRAE).

Talleres y Ocio Familiar

Talleres de mosaicos (romano y andalusí), cerámica, ex libris, chi kung, meditación, orquesta de cartón, artefactos hinchables, etc.

Gymkanas familiares (Plaza de España, Parque de María Luisa).

Actividades infantiles de pintura y mosaicos.

Naturaleza / Paseos

Atardecer en kayak por el Guadalquivir (varias rutas).

Paseos botánicos en Parque de María Luisa.

Rutas históricas por barrios y plazas de Sevilla.

Exposiciones y Otras Actividades

Además de todo el programa ya descrito, habrá una serie de actividades para completar esta noche llena de cultura para todos los públicos, como exposiciones de cerámica (Zootazas), entradas reducidas para el Museo de las Ilusiones, artesanía en el Altozano, colecciones en Casa Palacio Fabiola o Cruzcampo, entre otras.

Novedades y reservas

Toda la programación de la Noche en Blanco 2025 está disponible en la web oficial y desde la misma web se pueden realizar las reservas. Como novedades, destacan las visitas a las cubiertas de la Catedral de Sevilla, recorridos multimedia por su interior y visitas guiadas a la Iglesia Colegial del Salvador. La Autoridad Portuaria de Sevilla, además, participará con recorridos teatralizados en el Museo del Puerto, mientras que la Factoría Cultural del Polígono Sur acogerá un concierto internacional de piano, reafirmando la vocación de llevar la cultura a todos los barrios. Asimismo, el Festival de Ópera de Sevilla se suma con recitales en distintos rincones de la ciudad.

A estas novedades se suman espacios ya clásicos de la cita, como el Museo de Bellas Artes, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el Acuario de Sevilla, el Pabellón de la Navegación, el Palacio Bucarelli, la Casa de la Provincia, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses y la Fundación Cajasol, que este año celebra el quinto centenario del edificio de la Real Audiencia de Sevilla.