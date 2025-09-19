El reto de cumplir 30 años: así trabaja el Banco de Alimentos para mantener el relevo generacional de los voluntarios

Entre las decenas de almacenes en los que grandes camiones descargan fruta o pescado en cantidades industriales para luego distribuirlos por supermercados o establecimientos hosteleros de toda Sevilla, hay uno que guarda una misión diferente. Se trata del centro de operaciones de la Fundación Banco de Alimentos : las máquinas no paran ni un segundo de apilar las cajas de todo tipo de productos de primera necesidad. Su destino es el hogar de centenares de familias vulnerables y necesitadas de la capital y la provincia.

Arroz, leche, agua embotellada, aceite, latas, encurtidos o mermeladas se apilan en las estanterías del gran almacén. Ahora, muchas de las baldas que rozan los altos techos de la nave, lucen más vacías de lo habitual. La fundación se prepara para la gran campaña de Navidad.

La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla nació en 1995 con el propósito de dar sustento a quienes más lo necesitan. En su 30º aniversario, la entidad celebra su trayectoria con una nueva campaña de voluntariado y afronta desafíos para asegurar la continuidad de una labor que actualmente atiende a 30.363 personas. Tal como cuenta Pepe Pedraza, voluntario desde hace algún tiempo: “El antiguo Banco de Alimentos había sido fundamental para la sociedad sevillana y lo sigue siendo ahora. Han cambiado algunas cosas pero la esencia sigue ahí”.

El pasado febrero, el Banco de Alimentos puso en marcha la iniciativa 12 meses, 12 emociones de hacer voluntariado, un proyecto financiado a través del 0,7% del IRPF y gestionado por la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía . Durante todo el año, 12 voluntarios han compartido sus historias transmitiendo emociones como la alegría, la generosidad o el compromiso, con el objetivo de atraer a un público más diverso y fomentar la participación ciudadana. “Hemos escogido a personas que representan esas emociones o esos valores”, explica Sonia Marinelli, voluntaria, que además trabaja en el departamento de comunicación de la fundación.

Uno de los principales retos de la organización es el relevo generacional. De los 150 voluntarios activos, la mayoría son personas jubiladas o prejubiladas con tiempo y dedicación para colaborar. Los jóvenes, aunque participan, lo hacen de manera mucho más puntual en recogidas concretas en supermercados . "El gran desafío es la permanencia. No se trata de una campaña puntual: las personas necesitan comer todos los días", explica Luis Jiménez, que junto con su mujer, Consolación Vara, lleva décadas implicado en el proyecto. Porque lo cierto es que mientras llegan estás grandes campañas de recogida en inviernos y previa al verano, el Banco de Alimentos sigue requiriendo de colaboración o donaciones, pero también de manos dispuestas a trabajar: desde mover palés hasta gestionar subvenciones públicas hasta participar en los aprovechamientos alimentarios, que son campañas para recaudar fruta y verdura cada mes de comerciones y grandes superficies.

La fundación también ha decidido mirar más allá de la entrega de cestas de comida. Desde 2017, desarrolla programas de inserción laboral, como talleres de preparador de pedidos o de carnicero. "Entendemos que no basta con dar alimentos, hay que ofrecer herramientas para que las personas dejen de necesitarlos", subraya Pepe Pedraza, uno de los responsables de la entidad.

Con 185 entidades sociales como aliadas en el reparto y consumo de alimentos , a las que el año pasado se repartieron 4.225 toneladas de alimentos, la fundación continúa siendo un pilar fundamental para miles de familias sevillanas. "Mientras que no haya un apoyo total para quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas, el Banco de Alimentos seguirá siendo imprescindible", resume Conso, voluntaria desde "el siglo pasado", como bromea entre risas.

La sociedad sevillana ha cambiado con el paso del tiempo, pero sigue necesitando la mano y la entrega del Banco de Alimentos. Aunque esas necesidades sean diferentes con respecto a hace tres décadas, la fundación se propone seguir ofreciendo en Sevilla las herramientas necesarias para que los ciudadanos más vulnerables vivan mejor. "El voluntariado es todas nuestras emociones y mucho más. La satisfacción de ver que tu trabajo tiene un objetivo más allá que completar una tarea en sí misma es inmensa" afirma Sonia Falcón, una de las voluntarias más jóvenes e implicadas en el proyecto.