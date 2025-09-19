El TJUE da un primer paso para responder a la Audiencia de Sevilla sobre el caso ERE

El TJUE ha pedido a la Audiencia de Sevilla información tras elevar esta una cuestión prejudicial sobre el caso ERE. En concreto, el tribunal europeo ha solicitado al órgano hispalense a través de distintos correos electrónicos información sobre las partes.

En una diligencia de ordenación emitida por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en relación al caso ERE, la letrada de la administración d ejusticia solicitó ayer a las partes, "en especial a las partes absueltas", que se manifiesten en un plazo de tres días para saber si se siguen "mostrando parte o se apartan del procedimiento".

Esto lo hace a la vista de que "constan bajas de Procuradores". Por este motivo, deberán designar un nuevo procurador las partes que continúen y se lo deberá comunicará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Se trata de la primera ocasión en la que se conoce un pronunciamiento sobre el caso de los ERE del TJUE. Cabe recordar que el pasado 15 de julio la Audiencia de Sevilla elevó esta cuestión a instancias europeas tras su choque con el Tribunal Constitucional, que anuló las condenas de Chaves y Griñán y pidió la repetición del juicio.

"Dudas" sobre el TC

En la cuestión prejudicial elevada, la Audiencia de Sevilla considera que hay "dudas" sobre la adecuación de las sentencias del Tribunal Constitucional al marco legislativo europeo por lo que rechaza su aplicación hasta que no sean avaladas por el alto tribunal de la UE.

En concreto, los magistrados de la Sección Primera estiman que "esta Sala no puede descartar que las sentencias del TC generen una interpretación desigual del derecho de la UE en materia de protección de los intereses financieros y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia".

Los magistrados hispalenses cree que las sentencias del TC "suponen una vulneración del principio de legalidad penal nacional y una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción". Por este motivo, señalan que se genera "un ámbito de impunidad que habría de resultar incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima".

En total son cuatro las cuestiones prejudiciales planteadas. En primer lugar, solicitan al organismo europeo que determine si hay una "extralimitación" del Tribunal Constitucional en sus competencias. La segunda, que se posicione respecto a las diferencias de interpretación en torno a las responsabilidades penales vinculadas a resoluciones que tengan como base el proyecto de ley de presupuestos. La tercera versa sobre la incompatibilidad de los recursos presentados con el derecho europeo. La cuarta pide un aval para no aplicar las sentencias del Constitucional y evitar así que se anulen las condenas.