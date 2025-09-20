Álvaro Martín, nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla: "Con 5 años aprendí mi primer concepto jurídico"

Cuando solo tenía tres años, Álvaro Martín llegó a Sevilla, la ciudad en la que pasaría la mayor parte del resto de su vida aunque aún no lo supiera. Ya con cinco escucharía por primera vez un término que le iba a acompañar también en gran parte de su camino. Su padre le leía un cuento en el que un vecino le quería hurtar la vaca a otro. Hurtar. El niño preguntaría y el progenitor, Víctor Martín, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le daría la respuesta. "Tengo en mi mente su sonrisa al explicármelo y tengo la seguridad de que ese fue el primer concepto jurídico que aprendí en mi vida", reconoce Álvaro Martín.

El nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla hace mucho que comenzó su relación con el derecho, que le viene de sangre. A los 11 años, a la vuelta de un campamento de verano, asistió a su primer juicio. El caso trataba sobre el despido de un maquinista de Renfe en la magistratura de trabajo, como se conocía entonces a los juzgados de lo social, y era su padre el encargado de dirigir el mismo. "Seguramente a través de este camino surgió en mí el amor por el derecho y la vocación de ser juez", afirmó el magistrado en su toma de posesión.

Pero para llegar a lo que hoy es, Álvaro Martín ha tenido que quemar distintas etapas. Estudio en el Colegio Portaceli, educado por los jesuitas para posteriormente recorrer los patios de la fábrica de tabaco, donde se licenció de derecho por la Universidad de Sevilla. Luego, llegó el momento de la oposición, en la que su preparador fue Antonio Ocaña.

Su primer destino estuvo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra, en los años 2000 y 2001. Se marchó con su ascenso a magistrado. Martín accedería a la magistratura en 2005 y su primer destino fue Avilés, como juez de lo Penal.

Luego, volvería a la localidad que le acogió, Sevilla, para quedarse y echar raíces con su familia, formada por su mujer y sus cuatro niñas, "que han tenido la amabilidad de no reprocharme nunca el mucho tiempo que he robado a estar con ellas para poder atender mi trabajo". En su llegada a la capital hispalense, obtuvo la plaza del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, que ostentaría alrededor de una década. En aquel tiempo, en 2009, accedería como miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJA.

Ya en 2016 pasaría a formar parte del Juzgado de Instrucción 4. Ahí quedaría grabado su nombre para siempre por ser el juez que procesó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso ERE que aún colea. En 2024 fue nombrado magistrado de la sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla que ha comenzado a presidir.

En todo este timpo ha formado parte de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno durante cuatro años. Además, ha formado parte ininterrumpidamente de la comisión mixta entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la consejería de Justicia desde 2017. Cabe resaltar que Martín pertenece a la

Víctor Martín, su referente

Álvaro Martín hizo varias alusiones a su padre en la jura de su nuevo cargo. De hecho lo quiso "destacar especialmente" porque siempre ha sido su referente. Martín reconoció que "a través de él conocí el derecho", siendo su primer contacto el ya narrado con cinco años.

"Él ha sido el ejemplo a seguir en mi vida profesional, dándome un testimonio de trabajo constante y riguroso, respeto por el ciudadano y solidaridad con el compañero", explicó. "En él he encontrado la certeza de que para ser buen juez es preciso saber encontrar lo justo en el marco de la ley, ser capaz de explicarlo, tener una honradez absoluta y un profundo amor a la justicia", apuntó Álvaro Martín, que pidió ser capaz de "seguir estos pasos, con la seguridad de que de lograrlo podré cumplir con los deberes que me impone el cargo".

"La fe, el valor más importante"

Álvaro Martín juró su cargo con una mano sobre la biblia y delante de un crucifijo. El nuevo presidente de la Audiencia se crió en un colegio de Jesuitas y siempre ha tenido la fe muy presente.

En la parte final de su discurso, de hecho, lo dejó claro. "Me han escuchado jurar cumplir fielmente el cargo de presidente de la Audiencia de Sevilla. Como tal juramento me compromete por mi fe, que es para mí el valor más importante de los que he recibido de mis mayores", refirió el magistrado, "es un juramento que he prestado en presencia de compañeros, amigos y familiares, por lo que pueden tener la certeza de que es un juramento que voy a cumplir, aunque ahora les pido a todos ustedes que me presten toda su colaboración para que ese trabajo redunde en beneficio de todos".

"Solvente y resolutivo"

Álvaro Martín es muy querido entre sus compañeros de la Audiencia Provincial. Luis Fernández, fiscal jefe de Sevilla, no dudaba en catalogarlo tras el fin del acto como una persona "solvente, con gran vocación judicial y muy resolutiva profesionalmente".

Joaquín Yust, su ahora compañero en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla y anteriormente sucesor en el juzgado de Alcalá de Guadaíra, le conoce bien y coincide con Fernández en tildarlo de "resolutivo". Pero no es el único elogio que le lanza. "Es un juez profesional, comprometido, de carrera, muy compañero, tremendamente listo", comienza diciendo. Además, destaca Yust de Martín que en "el aspecto gobernativo, de logística, la que no es jurisdiccional, sobre refuerzo, distribución del trabajo... En eso es un maestro". En el aspecto jurisdiccional no se queda atrás. "Es un gran trabajador y procura tener su trabajo al día".

Con respecto al mandato de Martín, Yust señala: "Él está muy agradecido y tiene una tarea importante. Su padre estaba allí, ha contado sus orígenes... Lo hará bien: tiene mucha experiencia, mucho sentido práctico, capacidad resolutiva...".

Juan Carlos Alférez, abogado socio de Constitución 23, invitado al acto, lo cataloga como "un magistrado que genera consenso entre los operadores jurídicos, de exquisita educación, alto nivel técnico, siempre accesible y con gran capacidad de trabajo". Además, destaca que "en su discurso de investidura" ha señalado "lo que todos compartimos que debe ser el eje del fiel desempeño judicial, la neutralidad política y el compromiso social inspirado en valores. Creemos que su experiencia en gestión judicial, unida a su experiencia atesorada en los distintos destinos por los que ha transitado, auguran un esperanzador mandato que ayude a desovillar la maraña de problemas en el que nuestra justicia local, desgraciadamente se encuentra anclada".

Igualmente, en palabras a El Correo de Andalucía, José Luis Sanz auguró que Martín será, parafraseando a Lorenzo del Río, presidente del TSJA, "un buen presidente de la audiencia de Sevilla, por los precedentes que tiene, por el cariño que se nota que tiene en su profesión entre sus compañeros". El alcalde de Sevilla es consciente de que "tiene grandes retos por delante, pero estoy convencido de que los va a superar con una buena nota".

Uno de ellos será la unificación en Palmas Altas de los juzgados sevillanos. "Las instalaciones constituyen un complejo de extraordinaria calidad y amplitud, pero nacido para fines distintos a los de ser sede judicial, y enclavados en zona con comunicaciones limitadas. En estas condiciones será necesario un esfuerzo sostenido en el tiempo para que la adaptación del edificio se adecúe a las necesidades reales de la administración de justicia, así como para que las administraciones local y autonómica la doten de suficientes accesos y medios de transporte público".

Sanz reconocía que es "una etapa complicada la que tiene que afrontar ahora" Martín con "un traslado, una mudanza". Reconoció que "hay que mejorar el transporte público, evidentemente, pero estamos ya, tanto con la Audiencia como con la declaración de los jueces, trabajando para mejorar ese transporte público para llegar y salir de Palmas Altas. Es un reto que tiene también el Ayuntamiento por delante".

Por su parte, el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, también alabó la elección de Martín como presidente de la Audiencia. "Me parece una magnífica noticia que la Audiencia de Sevilla vuelva a tener presidente. Esa ausencia que hemos tenido en los últimos años ha generado muchos problemas y para la Consejería de Justicia ha sido una situación muy delicada". En conversación con El Correo de Andalucía apuntaba que le parecía "particularmente una excelente noticia que un hombre como Álvaro Martín, con su experiencia, con su carácter, con su trayectoria, con los valores que él defiende, sea quien haya recibido el encargo por parte del Consejo General del Poder Judicial de presidir la Audiencia de Sevilla".

"Creo que es la persona adecuada para el momento que vivimos", expuso Nieto. "Es un juez que tiene los valores de la tradición judicial, pero la visión de la modernidad y de poner en marcha un modelo de justicia del siglo XXI y ese encaje, esas facetas varias que él aglutina en su persona van a venirle muy bien a uno de los partidos judiciales más importantes de España, el cuarto, sin ir más lejos, que es el Partido Judicial de Sevilla".