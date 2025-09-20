Aparatoso incendio en el barrio de San Jerónimo

Un aparatoso incendio se ha desarrollado este sábado en el tanatorio Servisa del barrio de San Jerónimo. Según detallan los servicios de emergencias del 112 de Andalucía, han recibido una veintena de llamadas alertando de las llamas ya que se encontraban en el edificio.

El suceso ha ocurrido sobre las 20.00 horas del mediodía en el barrio de San Jerónimo, concretamente en una nave que se encontraba abandonada. Las llamas han cogido gran altura y la intensa humareda ha provocado problemas de visibilidad en el tráfico de numerosos conductores.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bomberos de Sevilla que intentan sofocar las llamas, según detallan algunos testigos a El Correo de Andalucía. Además, la Policía Local y Policía Nacional se han desplazado hasta la zona.

Por el momento, no hay heridos a causa del incidente y se desconoce el origen del incendio.