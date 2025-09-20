Comida asiática
¿Aguantas el picante? Un bar de Sevilla te da de comer gratis si te acabas este plato coreano en un minuto
El restaurante Ñam Ñam se estrena este domingo en la calle Alfonso XII con una oferta para amantes del picante, que tendrán que tomarse un Buldak en 60 segundos
R.A.
El día del estreno siempre es un momento especial para un bar o un restaurante por la incertidumbre de si funcionará, si tendrá éxito, si llegarán clientes...Este domingo 21 de septiembre le llega el turno a Ñam Ñam, un local que abre sus puertas en plena calle Alfonso XII, en el centro de Sevilla, para ofrecer una nueva opción de comida asiática.
Como han publicado en sus redes sociales, los "amantes del picante y las bebidas especiales" están de celebración, y para aquellos que tengan buena resistencia a estos sabores, desde Ñam Ñam han preparado una oferta especial para su primer día.
Entre las 10.00 y las 20.00, en el número 11 de la calle Alfonso XII, cerca de la Plaza del Duque, se ofrece comida gratis. En concreto, puedes conseguir un Thai Tea o un Bingsu sin pagar. El primero es un té helado tailandés preparado con leche y endulzado con azúcar, con apariencia cremosa. Principalmente tiene hojas de té negro, agua, azúcar y leche. Y el Bingsu es un postre coreano popular que tradicionalmente se sirve con leche y se cubre con diversos ingredientes como frutas, leche condensada, siropes, y en algunos casos pasta de judías rojas dulces (anko). Este postre se elabora con agua o con leche congelada para obtener una textura más cremosa.
El reto, comerse un Buldak en un minuto
Para lograr uno de estos dos platos, el challenge de este domingo es comerse un Buldak en un minuto, algo que se puede hacer durante todo el día de apertura. El buldak es un plato coreano hecho con pollo muy picante, hasta el punto que se ha popularizado mundialmente entre los amantes del picante extremo.
El buldak es un ramen instantáneo picante, que proviene de una salsa a base de guindilla, que busca ser una experiencia de sabor intensa. Para participar hay que subir una storie de Instagram etiquetando al bar. Se elige entre una bolsa de Buldak rosa o negra, se echa todo el sobre de picante y se come en un minuto sin beber nada.
No obstante, los que no sean amantes del picante pueden subir una foto en sus stories de Instagram etiquetando al restaurante y conseguir un Bingsu gratis.
Este local, desde este domingo, ofrecerá platos típicos de Tailandia, Vietnam, Corea del Sur o Singapur en pleno centro de Sevilla, incluso algunos que no se ofrecen en otros locales de la ciudad.
