Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir

Sevilla tiene su propia isla. Se trata de una realidad desconocida para la mayoría de ciudadanos que cuenta con siglos de historia y que se puede descubrir al trasladarse apenas diez minutos del centro de la capital hispalense hasta llegar a este histórico lugar.

El creador de contenido sevillano Amaracho así lo ha explicado a sus miles de seguidores, a quienes ha mostrado la existencia de la llamada Isla de la Garza, un espacio de tierra que, durante siglos, estuvo rodeado por el río Guadalquivir y cuya fisionomía cambió en el siglo XVIII, cuando se llevó a cabo una obra de ingeniería para mejorar la navegación fluvial, lo que provocó que el agua dejara de rodearla y volviera a estar conectada con el municipio de Gelves.

La isla de Sevilla desapareció para mejorar la navegación del Guadalquivir

"Era una época en la que el río Guadalquivir era un serpentín y estaba llena de meandros", ha afirmado el 'influencer' sobre esta isla creada de forma natural por estas curvas del río, que separaban este terreno de los demás hasta convertirlo en una isla.

Sin embargo, todo cambió en 1795, cuando se decidió llevar a cabo una obra de ingeniería conocida como la Corta de Merlina, que acababa con esas curvas y rectificaba el río para facilitar la navegación fluvial, lo que reducía el trazado de los diez kilómetros que tenía en ese momento a 600 metros.

Esta isla de Sevilla, un recuerdo de la historia de la capital y el Guadalquivir

"Al hacer la Corta de Merlina, se corta ese meandro y la isla se queda sin agua, y es cuando la isla pasó a quedar pegada a lo que es Gelves. Pero administrativamente la isla siguen perteneciendo a Sevilla", ha señalado el joven sobre este entorno que, en la actualidad, alberga pequeñas parcelas y casas situadas a solo diez minutos del centro de la ciudad.

Un enclave que, aunque haya perdido su entorno fluvial, se mantiene como un lugar de retiro alejado del bullicio de la capital y como un pedazo imprescindible de la memoria viva de Sevilla: "Ya no es una isla, pero cuenta la historia de una obra de ingeniería del siglo XVIII que cambió para siempre el mapa de Sevilla".