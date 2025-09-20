La Esperanza en el corazón de las Tres Mil: así se reza en el barrio más pobre de España

No son pocas las ventanas de los altos pisos color pastel y marrón de las que cuelgan balconeras blancas impolutas en las que el verde dibuja la cara de la Esperanza de Triana. Acompaña a ese perfil tan identificativo un texto en el que se puede leer La Misión de la Esperanza. El autobús de la línea 32 rompe momentáneamente la calma que una calurosa tarde de septiembre inunda la calle José Sebastián y Bandarán. El que fuera canónigo de la Santa Iglesia Catedral recibe sepultura en la Capilla de los Marineros, a los pies de la Dolorosa trianera.

Justo enfrente de esos altos bloques de pisos se encuentra la parroquia de Jesús Obrero, uno de los centros misionales que visitará la Esperanza de Triana en el próximo mes de octubre. Más que una parroquia o un centro juvenil, la casa regida por los Salesianos ya se ha convertido en una realidad intrínseca al propio barrio por su gran labor social y caritativa que llevan a cabo. En este recinto reside la hermandad más joven de Sevilla, que se estrenó el pasado Viernes de Dolores con un extenso cortejo de nazarenos: la de Bendición y Esperanza. “Estamos muy contentos y nos sentimos muy orgullosos de ser la hermandad de nuestro barrio; hemos nacido aquí y aquí queremos estar”; comenta Ángel Hartmann, su hermano mayor.

En Jesús Obrero las tardes de los lunes y martes son tranquilas, una calma que se rompe a partir de los miércoles gracias a la labor tan salesiana como es la del centro juvenil. Música, futbolines, juegos populares y barra a precios módicos son el mejor instrumento de los salesianos para luchar contra los estigmas y prejuicios que arrastra el barrio. La visita de la Esperanza de Triana ha alterado, en el buen sentido de la palabra, la vida de los feligreses que allí la frecuentan. Sergio Codera, carismático sacerdote, párroco y director de la casa salesiana está feliz e ilusionado, algo que irremediablemente se le nota en la mirada. “Si el domingo pasado la iglesia estaba a rebosar, este próximo en el que hemos anunciado que se repartirán más balconeras de la Virgen, no me quiero imaginar la de gente que puede venir a misa”, comenta feliz.

Un oasis de justicia social

Las Tres Mil Viviendas es un barrio complicado y complejo. Habitualmente, su nombre se vincula con la crónica de sucesos. Su nacimiento tiene que ver con la expulsión en los 60 de muchas familias de los corrales de Triana a esta zona de la periferia de la capital. Le prometieron una vida mejor y progreso, pero hoy encabeza la lista de barrios pobres de España con problemas cronificados como el del narcotráfico y las plantaciones de marihuaba indoor. “La Misión de la Esperanza de Triana va a venir al barrio muy bien. Espero que ponga en conocimiento lo bueno que hay en el barrio y también por lo que estamos luchando”, comenta el sacerdote.

Los salesianos han creado en el Polígono Sur una columna vertebral en la que se siente muy arraigada la Esperanza como virtud teologal que es. En el seno de la comunidad tiene cada vez un mayor peso la Hermandad de Bendición y Esperanza. "Tenemos un gran sentido de parroquia y no solo con la nuestra. Estamos a disposición de las parroquias de la Oliva y de San Pío X y colaboramos en lo que siempre se nos pide. Al fin y al cabo nuestro principal proyecto no es el patrimonio material; es el humano”, cuenta su hermano mayor.

El reto de recibir a un icono tan universal como la Esperanza es mayúsculo para la parroquia y para todas las entidades que la integran. “Ya he llamado al de las campanas para que nos configure una gran melodía para la llegada de la Virgen”, apunta Codera. Por otra parte, Hartmann admite que la llegada de la Esperanza quiere suponer un revulsivo para la corporación y que la Sevilla cofrade sepa de su existencia. “La zona, nuestra juventud y el día en el que salimos hace que haya mucha gente que no conozca nuestra realidad”.

Trianeros en el Hdad. de Bendición y Esperanza / Jorge Jiménez

Desde que en marzo de 2023 se anunciara la presencia de la Esperanza de Triana en las Tres Mil, los preparativos y el ambiente de expectación no han cesado. A Ángel Hartmann todavía le cuesta imaginarse el momento exacto en el que las dos Esperanzas, entre ella la titular de su hermandad se pongan cara a cara aunque admite que para él significará mucho: “Mi madre nació en la calle Evangelista y mi hermano es miembro de la Esperanza de Triana, así hay muchos hermanos en nuestra nómina con mucho pasado trianero”.

Animo a que los sevillanos y todo el que quiera vengan, el autobús para justo enfrente de la parroquia de San José Obrero, que se den una vuelta por el barrio; si es necesario nosotros les acompañamos para que no tengan preocupaciones. Nuestro barrio está lleno de gente buena

Lo cierto es que aún existen muchos estereotipos hacia las Tres Mil Viviendas de los que son muy conscientes dentro de la parroquia de Jesús Obrero. No obstante, saben que la ilusión y el trabajo que han realizado durante estos últimos meses para preparar la llegada de la Esperanza va a tener sus frutos. “Yo animo a que los sevillanos y todo el que quiera vengan, el autobús para justo enfrente e incluso les animo a que se den una vuelta por el barrio; si es necesario nosotros les acompañamos para que no tengan preocupaciones. Nuestro barrio está lleno de gente buena; ese es el fin por el que nosotros estamos aquí”, comenta Sergio Codera, el director de la casa.

Estos son los detalles de la visita de la Esperanza de Triana a la parroquia de Jesús Obrero en el Polígono Sur / Jorge Jiménez

La realidad es que la casa de Jesús Obrero se encuentra más que preparada para sacar la mejor de sus virtudes a la luz: la Esperanza, que es la que lleva a gala todo aquel feligrés que pasa por allí. Los salesianos han regado una tierra que poco a poco está recogiendo sus frutos. Queda mucho camino por recorrer pero las semillas de un futuro mejor están plantadas hace tiempo en pleno corazón de las Tres Mil Viviendas.