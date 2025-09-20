Un hombre agrede verbalmente a una enfermera palestina en Sevilla: "Todos sois moros terroristas"

Una enfermera fue gravemente insultada durante un descanso en su turno de trabajo en Sevilla por el simple hecho de ser de origen palestino. La mujer recibió los insultos de un varón que, según la Fiscalía, considera "que las personas de origen magrebí no son merecedoras de respeto alguno".

Todo ocurrió en el comedor del Hospital San Lázaro. El varón tuvo conocimiento del origen palestino de la enfermera y se dirigió a ella delante de otros compañeros y con tono despectivo: "Hay que huir de los marroquíes porque creen en Alá y sus muertos. Para mí los de Palestina, los de Afganistán... Todos son moros. Moros son todos los terroristas y los que maltratan a las mujeres, para mí todos sois moros terroristas".

Ella, mientras tanto, trató de defenderse. Le insistió varias veces para que dejara de hacer esos comentarios "que le resultaban hirientes", según el Ministerio Público.

La Fiscalía entiende que los hechos se produjeron con una clara intención: el varón pretendía denigrar a la enfermera y menoscabar su dignidad. En el escrito de acusación se considera que la sometió a una "exposición pública", ya que "los gritos captaron la atención de los allí presentes". Esto, sumado "las expresiones verbales insultantes que el acusado de forma reiterada dedicó a la víctima, el tono elevado y despectivo que empleó" y la "aparente gratuidad" del acontecimiento, acabó por converti la escena en una "grave humillación que menoscabó su dignidad".

Piden 2 años de prisión

Está previsto que el caso sea juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla a final de este mes de septiembre. La Fiscalía entiende que se cometió un delito contra los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios en concurso de normas con un ilícito contra la integridad moral del artículo 173. Se solicitan dos años de prisión y una multa de 3.650 euros.

Además, pide que se le aplique la agravante recogida en el Código Penal por la comisión del delito por "motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca".