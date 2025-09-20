¿Cuándo llegará el Metro a Sevilla Este? Los vecinos reclaman la línea 2 tras los atascos por el tranvibús

Los vecinos de Pino Montano o la Macarena ya tienen las obras de la línea 3 de metro en sus calles. Pero los de Sevilla Este se preguntan: ¿cuándo nos toca a nosotros? Los problemas de movilidad en una de las zonas más pobladas de la ciudad, con un tamaño casi de un municipio diferente, son una evidencia. La línea 2, la que está llamada a unir Sevilla Este y Torreblanca con Triana, es un proyecto que sigue en marcha, pero mientras el Gobierno de José Luis Sanz ha puesto en marcha el tranvibús, que de momento está generando más atasco que alivio.

El nuevo tranvibús está previsto que permita recorridos desde Torreblanca a Santa Justa en 22 minutos (frente a los 42 que se tarda en la actualidad). En total, 8,25 kilómetros de trayecto a través de una plataforma exclusiva para estos autobuses 100% eléctricos, y 14 paradas. Este carril reservado es el que está limitando el espacio para los vehículos particulares. Y eso que de momento ha estado en fase de pruebas y será el 30 de septiembre cuando entre definitivamente en funcionamiento.

Durante los últimos días, en las vías de entrada y salida de Sevilla Este como el entorno del Palacio de Exposiciones y Congresos o Alcalde Luis Uruñuela se han producido problemas de circulación especialmente en hora punta, con tiempos de espera y duración de los trayectos en transporte público disparados. De hecho, según confirmaron fuentes municipales a este periódico, el Ayuntamiento tuvo que intervenir realizando ajustes en las paradas de Tussam y en las regulaciones semafóricas para aligerar el tráfico y facilitar la salida desde Sevilla Este hasta que se recupere una situación de normalidad.

Las quejas vecinales, desde las que han llegado a El Correo de Andalucía como las realizadas en redes sociales por usuarios, se centran en que el estrechamiento de carriles en distintas vías de Sevilla Este provoca que se tarde más en coche y haya que esperar más en las paradas de Tussam. Por eso, hay unanimidad en volver a reclamar lo que consideran la solución definitiva: la línea 2 de metro.

El estudio del trazado de la línea 2 y su prolongación

Tras un tiempo considerable de atasco, el proyecto salió del cajón el pasado mes de noviembre de 2024, cuando se adjudicó el estudio de alternativas de la línea 2 a la UTE formada por las empresas consultoras Navier Ingeniería y Meta Engineering por un importe total 652.190,00 euros (IVA incluido).

Los trabajos incluyen no sólo el estudio de alternativas del proyecto original, sino también los estudios para la prolongación hacia la comarca del Aljarafe y el Aeropuerto, algo que no se contemplaba en los documentos originales de 2011. La realidad es que, casi 15 años después, aún se encuentra en fase de definición su trazado. Actualmente, está previsto que esta línea recorra la ciudad de este a oeste, desde Torreblanca hasta Triana, pasando por Sevilla Este.

A pesar de que la adjudicación fue en noviembre, hasta el 21 de marzo no quedó formalizado el contrato. Es decir, pasaron cuatro meses sin que se formalizara, desatando la preocupación en aquellos que siguen al dedillo los trámites de esta línea. Hasta diez empresas se presentaron para redactar esta actualización del estudio de alternativas.

Como el plazo de ejecución es de 20 meses, esto es, casi dos años, la previsión es que finalice a finales de 2026, de manera que durante estos próximos meses de 2025 seguirá en ejecución.

La previsión es que con este contrato se conozca el trazado definitivo de la futura línea 2, incluyendo la Declaración de Impacto Ambiental. Una vez concluido este estudio, se procedería de forma inmediata a licitar el proyecto constructivo, con el objetivo de que esté redactado en 2028 y permita así iniciar seguidamente su construcción.

14 años después de su presentación y una vez iniciados los trabajos de la línea 3 norte, se vio necesario una revisión de la iniciativa, para lo que "se requiere de un análisis actualizado que considere un espectro de alternativas que responda a las necesidades de movilidad de Sevilla", argumentó Fomento. Entre esas necesidades figura tener en cuenta la prolongación hacia el Aljarafe, según recogen los pliegos.

"Sevilla Este necesita urgentemente la línea 2"

Para los vecinos de Sevilla Este, con el tranvibús, que llegará hasta la Plaza del Duque, no basta. Por eso reclaman un impulso a la línea 2. También el presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus, recordó recientemente que "tiene que estar en plazo, puesto que si no está en 2026, volvemos a no poder entrar en ese plan de fondos europeos".

"Lo que necesita Sevilla Este: Cercanías (A Santa Justa y Aeropuerto, circular C4) y Metro (Línea 2)", asegura en Twitter el integrante de la asociación Sevilla Quiere Metro, Enrique de Álava. "Sevilla Este necesita urgentemente la línea 2 de metro, basta de tratarnos como un pueblo, somos una de las ciudades más grandes e importantes del país, esta ciudad tiene que empezar a hacer ruido y ser más incómoda", añade otro usuario.

"El drama de Sevilla Este se solventa con metro y no con experimentos de Trolebús", publica un vecino. "¡¡Llevamos pidiendo la Línea 2 de METRO 20 años!! pero empezáis por la 3... Antes al menos teníamos 3 carriles y cero atascos", exclama otro.

El tranvibús no es la solución al grandísimo problema de nuestro barrio", afirmaba recientemente a este periódico Antonio Muñoz Habas, presidente de la Federación de Entidades Vecinales de Sevilla Este. "El proyecto del tranvibús, además de no conectar con zonas clave como Pino Montano, Los Bermejales o Ciudad Expo, agrava los atascos y no mejora nuestras oportunidades laborales ni nuestro acceso a servicios", denunciaba por su parte la entidad La Otra Sevilla Este en un comunicado. De momento, el primer paso será finalizar el estudio de alternativas con la fecha límite de finales de 2026.