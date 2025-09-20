Juegos infantiles bajo toldos: estos son los parques de Sevilla que tendrán sombra para los más pequeños

El Gobierno de Sanz ha puesto en marcha un plan para dar sombra a una quincena de parques infantiles y protegerlos del calor mediante toldos, de manera que los más pequeños puedan divertirse a cualquier hora del día sin estar expuestos al sol. Estas áreas de juegos infantiles están repartidas en 12 puntos de la ciudad, en varios distritos, concentrándose algunos en el mismo. Un ejemplo es el de la Faustino Gutiérrez Alviz del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, justo donde ya se han empezado los trabajos. En la Plaza Vicente Aleixandre también hay dos áreas diferenciadas.

El plazo de ejecución previsto para el conjunto de actuaciones es de ocho meses y se desarrollarán de forma paralela a través del Área de Arbolado, Parques y Jardines. Se trata de la primera intervención dentro del proyecto municipal para dotar de elementos de sombra a estas áreas de juegos infantiles.

Comienza la instalación de toldos en parques infantiles, en primer lugar en la calle Faustino Gutiérrez Alviz, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca / Ayuntamiento de Sevilla

El proyecto, con un presupuesto total de 411.400 euros, contempla la colocación de velas tensadas de polietileno de alta densidad, un material textil especialmente resistente a los rayos ultravioleta. Estos elementos garantizan la protección solar necesaria y permitirán un uso más seguro y prolongado de las instalaciones durante todo el año. Las estructuras metálicas que soportan los toldos están diseñadas en acero galvanizado de alta resistencia, cumpliendo con los estándares europeos de calidad y seguridad.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que con esta actuación se da "un paso adelante en la mejora de nuestros parques infantiles, que en muchos casos están expuestos directamente al sol y limitan su uso durante los meses de más calor. Con la instalación de estos toldos, queremos ofrecer espacios más accesibles, cómodos y seguros para los menores y sus familias".

Rincón ha añadido que "este proyecto es un reflejo del compromiso del Gobierno de la ciudad con la sostenibilidad y la calidad de vida en Sevilla. No solo trabajamos en la conservación de los parques y jardines, sino también en su adaptación a las necesidades de la ciudadanía para que puedan disfrutarse durante todo el año".

Ubicaciones de los parques con toldos