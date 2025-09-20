Sevilla conmemorará los 600 años de la llegada del pueblo gitano con el primer Festival Macarena Flamenca

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura y en colaboración con el Distrito Macarena, presenta el I Festival Macarena Flamenca, una cita que se celebra por primera vez en el barrio y que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre a las 21:00 horas en la Plaza Virgen del Pilar de La Barzola, con entrada libre hasta completar aforo.

El evento se enmarca en la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, un hito histórico que pone en valor las raíces y aportaciones culturales de esta comunidad, estrechamente vinculada al flamenco como seña de identidad.

El cartel artístico contará con Adela Campallo, Fernando Soto, Fran Cortés y Dieguito Amador, cuatro referentes del flamenco actual, y será presentado por el periodista y escritor Antonio Ortega.

Cartel del I Festival Macarena Flamenca del 26 de septiembre en Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Durante la velada, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entregará distinciones a entidades fundamentales en la defensa y promoción de la cultura gitana: la Hermandad de Los Gitanos, por ser la institución representativa más antigua de esta etnia en la ciudad; FAKALI, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, por su trabajo y compromiso con la igualdad y el fortalecimiento cultural de la comunidad; y el Secretariado Gitano, por su trayectoria en la defensa de los derechos sociales y culturales del pueblo gitano.

La delegada de Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que "el Festival Macarena Flamenca nace con vocación de permanencia, como un espacio en el que se unen arte, memoria y bar. Con él celebramos las raíces del flamenco y reconocemos el papel esencial del pueblo gitano en nuestra historia cultural".