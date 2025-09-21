El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses

No hará falta ni validar una tarjeta ni comprar un billete. Este lunes cualquiera podrá subirse a prácticamente todos los autobuses de Tussam y al tranvía sin tener que pagar con motivo del Día Mundial Sin Coches. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar una movilidad más sostenible, reducir el uso del vehículo privado y promover el uso del transporte público como alternativa eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Por ello, Sevilla ha querido contribuir ofreciendo este lunes 22 de septiembre transporte público gratuito, es decir, desde las 00.00 horas del día 22 hasta las 00.00 horas del día 23.

¿En qué medios de transporte te podrás subir sin pagar? Según ha anunciado Tussam, una vez se abra la puerta te podrás montar en todas sus líneas de autobuses urbanos y tranvía, excepto la línea del aeropuerto.

Tussam asegura que "reafirma así su compromiso con una ciudad más sostenible y preparada para los retos del presente, promoviendo entre la ciudadanía la necesidad de un compromiso firme, duradero y colectivo con el medioambiente. El objetivo es claro: dejar a las generaciones futuras una Sevilla -y un planeta- más limpio, más saludable y menos contaminado".

Quienes sí disfrutan de este alternativa de movilidad de manera gratuita habitualmente son los menores de 15 años. Desde el pasado 1 de julio todos los niños y adolescentes hasta esa edad pueden montarse en estos medios de transporte de Sevilla sin pagar ni un solo euro y con un número ilimitado de viajes hasta el 31 de diciembre de 2025. Una medida implantada por Tussam gracias al decreto del Ministerio de Transportes, que subvenciona este servicio.