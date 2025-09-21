Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal

Al otro lado del muro, desde la Avenida Miraflores, solo es posible ver la antigua Fábrica de vidrio desde aquellos rincones donde la pared se ha caído. Se ve un edificio viejo con cientos de palets, estructuras metálicas, algunas excavadoras y cajas, muchas cajas. Todo lo propio de una zona que pronto estará en obras. Basilio Moreno, un vecino especialmente querido en el barrio, pasea por los alrededores casi a diario a la espera de que se ejecute la tan esperada reforma. "Queremos disfrutar de esta antigua fábrica de una forma social, coherente y cultural", responde sobre los planes de futuro de este inmueble: un espacio sociocultural.

Esta vía del barrio de la Macarena, que se considera avenida pero tiene la estética de una calle, llama la atención por varias razones: está repleta de acacias, las casas bajas unifamiliares conviven con edificios más nuevos, tiene algunos de los bares más icónicos de la ciudad -como el Tarifa- y, sobre todo, alberga el edificio que en su día hizo el vidrio sevillano conocido a nivel mundial. Sin embargo, tal como explica Basilio desde el salón de su casa en el Retiro Obrero, la calle se remonta a la época romana. El primer nombre que se le conoce allá por el siglo XIX fue "Camino del arzobispo", pero a principios del siglo XX la finca Miraflores -del marquesado homónimo- le daría su nombre actual. "En casi todas las ciudades de España y México hay una calle o un parque con este nombre", apunta quien es también el presidente de la Asociación Histórica Retiro Obrero (AHRO), la barriada que nace de la Avenida Miraflores.

Fachada del muro que rodea la antigua fábrica de vidrio La Trinidad. / Rocío Soler Coll

Hasta que la industria fabril no se instaló allí en el siglo XIX, esta calle, cuenta, era un camino de huertas. El punto de inflexión fue en 1900, cuando llegó la Fábrica de Vidrio La Trinidad de la mano de Luis Rodríguez Caso. "Como buen emprendedor de la época, trajo a los mejores vidrieros de Barcelona y de Bohemia para que ejercieran de maestros de los trabajadores sevillanos. En menos de 10 años consiguieron ganarse una reputación internacional", relata. "Esta calle ha sido testigo de mucho. En 1934 los trabajadores compraron la maquinaria, alquilaron el espacio y se convirtió en la primera cooperativa de Andalucía, una empresa que pertenecía a sus empleados". Por ver, esta calle ha visto los primeros "desafíos" (el nombre que en ella época recibían los partidos de fútbol) del Sevilla FC. "Empezaron a jugar en los alrededores de la fábrica", añade Basilio, dueño de una memoria prodigiosa que comparte con El Correo de Andalucía.

Una sonrisa se esboza en la cara de todo aquel al que se le pregunta por la Fábrica de Vidrio, sobre todo entre los más mayores. "El auge del vidrio revalorizó la calle", apuntan sobre una vía que todavía conserva las casas unifamiliares o palacetes como el de la familia del escultor Jaime Gil-Arévalo.

Lo que fue y lo que será

Desde el cierre de la fábrica en diciembre de 1999, este espacio estuvo abandonado unos años hasta que en 2002 se catalagó como Bien de Interés Etnológico. "Pero jamás se le ha vuelto a dar uso", apostilla Basilio, a lo que añade: "Después de una pelea dura hemos conseguido que 20 años más tarde se le dé una protección completa por parte del Ayuntamiento, aunque no por parte de la Junta de Andalucía".

Basilio Moreno, presidente de la Asociación Histórica Retiro Obrero. / Rocío Soler Coll

Atrás queda la época de abandono o lo que sucedió en 2023 con el muro que rodea el edificio. "Querían levantar una pared de cuatro metros que impidera ver la fábrica desde la calle. Los vecinos nos pidieron que lo frenáramos y así lo hicimos a base de protestas", recuerda Basilio. En el momento en el que comiencen las obras de rehabilitación, hay un acuerdo para que se derribe el muro que hoy está completamente empapelado con carteles de anuncios y conciertos como el de David Bustamante.

Una Velá para las "heroínas"

Basilio no deja de saludar a vecinos a su paso por Miraflores. Muchos de ellos, al igual que él, viven en el Retiro Obrero, una pequeña barriada de casas que se levantó en el siglo XX y de la que este vecino escribió un libro en 2020. Este extraordinario rincón de la ciudad es una fuente inagotable de reportajes del pasado industrial de la capital que se reúne por estas fechas para celebrar sus vínculos en la tradicional Velá del Retiro Obrero.

Interior del espacio que rodea la antigua fábrica de vidrio La Trinidad. / Rocío Soler Coll

Este sábado tuvo lugar la 15 edición, una fiesta que se celebra desde 2004 tras conseguir que se frenara el derribo de 19 viviendas de la barrida. "Desde entonces siempre la repetimos y este año vamos a homenajear a las heroínas, mujeres de nuestra asociación y barrio que han peleado por la conservación y libertad de la barriada", apunta Basilio. Se refiere a mujeres como Paquita Pantoja o Carmen Orozo, entre muchas otras.

Toda una vida en Miraflores

Ramón, un camarero del Bar Grifo que lleva prácticamente toda una vida trabajando en esta calle, se reconoce emocionado con la Velá de este año. Dice que precisamente por gente como las "heroínas" Miraflores conserva la alegría y la vida de antaño: "Es cierto que con la llegada de nuevas viviendas hay menos comercios, pero se mantiene la vida propia de un barrio. A mí, me encanta, yo no me iría nunca de aquí".

Un bar hecho icono

Entre los bares más míticos que todavía resisten destaca el Café Tarifa. Su idiosincrasia es tan especial como difícil de describir. Junto a una fotografía de Camarón de la Isla que se ubica detrás de la barra se lee un pequeño mensaje que denuncia Un mundo donde vibra más un teléfono que un corazón. Todo llama la atención en el Tarifa, un clásico para todos aquellos que quieren un refugio con personalidad, alejado de los bares de otras zonas de la ciudad donde hay más postureo que esencia. Por el escenario, las luces tenues de color azul o el homenaje al jazz en los murales de las paredes. Su altillo, "una habitación propia" tan desordenada como perfectamente pensada. Ese televisor viejo, los relojes de pared, la lámpara encendida, las torres de libros apretadas o las sillas, como si un grupo de amigos acabara de estar ahí y las cámaras de refrigeración, que son fresqueras antiguas con carteles de Camarón, Bob Marley o Triana, el Tarifa es uno de esos sitios que aportan la personalidad a una calle como Miraflores.

Rocío, camarera del Café Tarifa, sirviéndole una copa a José Antonio, un cliente del bar. / Rocío Soler Coll

"Aquí gente joven ya viene poca, pero quien entra alucina", dice Rocío, una de sus camareras. Lleva cuatros años en este local y todavía le sorprende la cantidad de gente que cruza las puertas del Tarifa solo para sacar una fotografía. "Lo que más me gusta son los mayores que se dejan caer por el bar y me acaban contando las anécdotas que vivieron entre estas paredes cuando eran jóvenes", relata con una sonrisa de oreja a oreja.

En la terraza, un grupo de cinco jóvenes echan las horas entre Coca Cola's y cervezas. No son parroquianas del Tarifa, pero de vez en cuando les gusta pasarse. "Esta calle tiene muchísima oferta de bares, algunos muy caros y otros que mantiene los precios de siempre", comenta Abigael.

Cada vez hay más bares modernos en esta calle, pero conviven con las tasquitas de toda la vida pensadas para el vecino de siempre, el que vive al girar la esquina. Por las tardes, Miraflores es un trajín de gente de un lado a otro de las aceras. El sonido de los pájaros se funde con el constante ruido del tráfico, que es imparable. Las acacias que recorren toda la avenida dibujan un escenario entrañable, pero también "una buena trabajera para recoger sus hojas todo el año". Así es la calle Miraflores. Como dicen sus vecinos "un paseo agradable con la historia de Sevilla oculta tras los muros".