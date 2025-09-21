El Ayuntamiento reactiva su gran plan de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega

El Gobierno de José Luis Sanz quiere volver a impulsar el proyecto de reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega, el Casino de la Exposición, los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena, el pabellón de la Platería Espuñes, el pabellón Nuevo Casino y el Costurero de la Reina. La Gerencia de Urbanismo ha analizado el estado de esta zona que forma parte del legado de la Exposición Iberoamericana de 1929 y destinará para las obras un presupuesto de siete millones de euros, contando también con las actuaciones en los acerados de Palos de la Frontera y La Rábida. La idea del Ayuntamiento de Sevilla es sacar el proyecto a licitación una vez esté totalmente listo para poder arrancar lo antes posible los trabajos. Estos tienen una duración de 12 meses, de manera que podrían estar acabados para finales de 2026 o comienzos de 2027 si arrancan antes de que acabe el año.

El proyecto abarca todo el entorno cerrado de los jardines del Lope de Vega, así como las calles perimetrales del Paseo de las Delicias, avenida María Luisa, calle La Rábida y Palos de la Frontera. Esto es, una superficie total afectada por las obras de 68.419 m2, de los cuales 56.103 m2 corresponden al interior de los jardines del Lope de Vega y 12.316 m2 a zonas exteriores por la ejecución de redes de saneamiento y mejoras de acerado. Los trabajos se ejecutarán en tres fases de obras e implicarán cortes parciales de tráfico, afectando a los vehículos y transportes públicos que acceden a estas calles. El tráfico peatonal también se verá afectado parcialmente, para lo cual se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a los edificios oficiales.

Este área formó parte de los jardines del Palacio de Montpensier y posteriormente parte del recinto de la Exposición Iberoamericana de 1929, hito en torno al que gira el desarrollo del proyecto. Según el proyecto al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y Emasesa tienen "el objetivo de dar valor a estos espacios históricos dentro de la ciudad, recuperando las áreas verdes y prestando especial atención a la accesibilidad, la ecología, el paisaje urbano, el impulso de la economía de barrios y dando especial importancia a la participación ciudadana".

Recreación de la transformación del entorno del Casino de la Exposición / Ayuntamiento de Sevilla

Entorno del Lope de Vega y Jardines

La primera fase de obras se llevará a cabo en el entorno del Lope de Vega. Aquí se ejecutarán nuevos acerados y alcorques de las cuatro calles perimetrales en tres subfases: Paseo de las Delicias, avenida María Luisa y calle Rábida y Palos de la Frontera. La duración será de tres meses. "La reurbanización de todo el entorno del Teatro Lope de Vega busca principalmente la puesta en valor de la importancia histórica de este lugar, así como los objetivos de accesibilidad y sostenibilidad ambiental, de manera que se recupere para los ciudadanos este pulmón que actualmente da una imagen de abandono y autodegradación, invadida por el vehículo y sin visibilidad de los accesos y ejes de paseo", explica el proyecto.

Los Jardines Lope de Vega no se verán afectados hasta una tercera fase, que durará seis meses, una vez se comiencen las labores de pavimentación en la avenida de Chile. Se comenzará con la demolición del edificio de las Caracolas. A nivel paisajístico en esta fase se llevará a cabo la restauración paisajística más importante, con la integración de los jardines y la introducción de nuevas piezas arbóreas y jardín de herbáceas y aromáticas, así como la restauración de elementos históricos como la alberca, cancelas y reubicación de columnas romanas.

Dibujo de la transformación del jardín de cítricos en el entorno del Casino de la Exposición / Ayuntamiento de Sevilla

Los jardines existentes disponen de red de riego existente, aunque debido al abandonamiento de la zona no están operativos. Por ello el proyecto plantea la realización de un sistema de riego automático que permita asegurar los niveles hídricos necesarios tanto para la jardinería existente que se conserva como para las nuevas zonas vegetales que se ejecutan. Estos jardines estarán conectados con el eje histórico de los jardines de Montpensier, entre el Palacio de San Telmo y el Parque María Luisa.

Eje de Montpensier

Urbanismo plantea en este epígrafe que en el espacio de las Caracolas, que serán desmontadas, se ejecute un espacio abierto cultural con gradas y escenario para la celebración de actividades. Las columnas de mármol existentes alrededor de la fuente se reubicarán en la zona de conexión con el Parque de María Luisa, importante eje originario de los antiguos jardines que se recupera y potencia hasta topar con el propio Palacio de San Telmo.

Escenario contemplado para el eje de Montpensier / Ayuntamiento de Sevilla

Avenida de Chile, Uruguay y Perú

En este apartado, que entra dentro de una segunda fase, se proyecta la ejecución de una plataforma única con islas tapizantes verdes a ambos lados, dejando un eje central peatonal con acceso a tráfico restringido. En esta fase se ejecutarán todas las instalaciones proyectadas, así como sustitución de pavimentos y jardinería en la avenida Chile, hasta la parte trasera del Teatro Lope de Vega. Para iluminar las avenidas Chile, Uruguay y Perú se proponen puntos de luz tipo San Telmo, dentro de una renovación del sistema de alumbrado público. En esta ubicación se busca acabar con el aparcamiento indiscriminado en los recorridos de la calzada.

Arbolado, bancos, y pavimentación exterior

Otra de las grandes actuaciones será la reposición total de los acerados perimetrales recuperando el adoquín de Gerena, así como nuevos viales peatonales para pasear por este entorno o rampas en los accesos. Se construirán también cinco muros de contención, de hormigón armado, o se rehabilitarán cancelas históricas para dotar de nuevos accesos al entorno, también la alberca de manera integral o las siete columnas romanas. Asimismo, se instalarán una veintena de bancos (la mitad con reposabrazos y respaldo), cinco fuentes de agua potable, 20 papeleras en lugares de paso, cinco módulos de aparcabicicletas (seis bicis cada uno) o señalizaciones. Emasesa aprovechará también la intervención para renovar las redes de saneamiento y abastecimiento.

Recreación con dibujo del eje de Montpensier / Ayuntamiento de Sevilla

En materia de jardinería y paisajismo, se propone en el proyecto el trasplante de ciertos árboles y arbustivas para dar homogeneidad a las distintas áreas verdes con una identidad común o la plantación de 126 unidades nuevas de árboles que complementen a las actuales, nuevas zonas arbustivas, y la ejecución de un jardín central de un jardín central de cítricos, herbáceas y plantas aromáticas, en la parte trasera de la Madrina. Además, se ejecutarán los alcorques necesarios para el arbolado existente y a introducir.