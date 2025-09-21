Sucesos
Cuatro heridos en un aparatoso accidente en la A-92 a la altura de Torreblanca
El accidente se produjo en torno a las 4.30 horas de la madrugada
Un aparatoso accidente en Torreblanca dejó cuatro personas heridas esta madrugada. El siniestro se produjo en la A-92, a la altura del kilómetro 1,2 en sentido Torreblanca, alrededor de las 04.30 horas de este sábado según han informado Emergencias Sevilla.
El tráfico tuvo que ser cortado porque los restos del siniestro cayeron sobre la calzada, lo que obligó a la Policía Local a establecer desvíos provisionales para evitar riesgos hasta la llegada de la Guardia Civil de Tráfico.
Tal y como informan fuentes municipales, el accidente se produjo esta madrugada, cuando un vehículo sufrió una salida de vía y provocó un aparatoso accidente que dejó cuatro personas heridas. Por el momento se desconoce la gravedad de los afectados.
El tráfico ya ha sido restablecido
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Policía Local y Bomberos de Sevilla para asegurar la vía y movilizar el vehículo siniestrado, mientras los servicios sanitarios atendieron a los heridos.
Una vez retirados los restos y los vehículos implicados, la circulación pudo ser normalizada a primera hora de la mañana. Sobre las 10.00 horas de este domingo, el tráfico ya ha sido restablecido y se puede circular con total normalidad.
