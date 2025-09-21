Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Cuatro heridos en un aparatoso accidente en la A-92 a la altura de Torreblanca

El accidente se produjo en torno a las 4.30 horas de la madrugada

Cuatro heridos en un aparatoso accidente en la A-92 a la altura de Torreblanca

Cuatro heridos en un aparatoso accidente en la A-92 a la altura de Torreblanca / Emergencias Sevilla

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Un aparatoso accidente en Torreblanca dejó cuatro personas heridas esta madrugada. El siniestro se produjo en la A-92, a la altura del kilómetro 1,2 en sentido Torreblanca, alrededor de las 04.30 horas de este sábado según han informado Emergencias Sevilla.

El tráfico tuvo que ser cortado porque los restos del siniestro cayeron sobre la calzada, lo que obligó a la Policía Local a establecer desvíos provisionales para evitar riesgos hasta la llegada de la Guardia Civil de Tráfico.

Tal y como informan fuentes municipales, el accidente se produjo esta madrugada, cuando un vehículo sufrió una salida de vía y provocó un aparatoso accidente que dejó cuatro personas heridas. Por el momento se desconoce la gravedad de los afectados.

El tráfico ya ha sido restablecido

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Policía Local y Bomberos de Sevilla para asegurar la vía y movilizar el vehículo siniestrado, mientras los servicios sanitarios atendieron a los heridos.

Una vez retirados los restos y los vehículos implicados, la circulación pudo ser normalizada a primera hora de la mañana. Sobre las 10.00 horas de este domingo, el tráfico ya ha sido restablecido y se puede circular con total normalidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
  2. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  3. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  4. La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
  5. Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
  6. El centro de Tomares sufre una 'salida masiva de cucarachas' por el 'cierre incompleto' del tanque de tormentas
  7. El tráfico se complica en Sevilla Este durante los ajustes previos al tranvibús: atascos y largas esperas para Tussam
  8. Aparece el cuerpo sin vida de Antonia, la mujer desaparecida en Coria del Río

El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses

El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses

La Carrera Nocturna agota inscripciones y llega a su récord: horario, recorrido y cuándo recoger el dorsal

La Carrera Nocturna agota inscripciones y llega a su récord: horario, recorrido y cuándo recoger el dorsal

Cuatro heridos en un aparatoso accidente en la A-92 a la altura de Torreblanca

Cuatro heridos en un aparatoso accidente en la A-92 a la altura de Torreblanca

Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal

Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal

1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes

1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes

El Ayuntamiento reactiva su gran plan de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega

El Ayuntamiento reactiva su gran plan de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega

Tres proyectos en pabellones del 29 a la espera de su apertura: sede universitaria, museo o centro de formación

Tres proyectos en pabellones del 29 a la espera de su apertura: sede universitaria, museo o centro de formación

Julio Cuesta: "Me gustaría tener un himno para la conmemoración del 29 como el de Mercury y Caballé en Barcelona"

Julio Cuesta: "Me gustaría tener un himno para la conmemoración del 29 como el de Mercury y Caballé en Barcelona"
Tracking Pixel Contents