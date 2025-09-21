"Me gustaría tener un himno para la conmemoración del 29 como el de Mercury y Caballé en Barcelona"

La Sevilla actual no se puede entender sin la revolución arquitectónica y cultural que supuso la Exposición Iberoamericana de 1929. Más de un centenar de edificios y monumentos -de los que resisten 25- se pusieron en pie, nacieron algunas de las instituciones más relevantes de la sociedad sevillana, se conformaron barrios nuevos y se establecieron lazos de unión entre España, Hispanoamérica, Estados Unidos, Portugal y Brasil. El 9 de mayo de 1929 se inauguró oficialmente esta cita histórica, de manera que en cuatro años se celebrará su centenario. Y el timón de esta conmemoración tiene nombre y apellidos: Julio Cuesta.

El comisario de la conmemoración recibe a El Correo de Andalucía en la Plaza de España. En esta maravilla creada por Aníbal González, padre de la arquitectura regionalista sevillana, no paran de entrar turistas a pesar del intenso calor que cae sobre la ciudad a última hora de la mañana en la que se realiza la entrevista. Estos se hacen fotos en sus bellos rincones, pasean en barca o se sientan en sus icónicos bancos, pero la mayoría desconocen la historia del espacio más conocido del legado de la Exposición Iberoamericana. Julio Cuesta asume ese reto con orgullo: poner en valor lo que supuso aquella fecha para la ciudad, terminar una asignatura que considera "incompleta", y que "una especie de espíritu del 29 que siga vivo en la ciudad". Obras en los pabellones, actos, ciclos, los Grammy Latinos, la Casa de América o cumbres con embajadores son algunas de las ideas en las que ya se está trabajando.

PREGUNTA. Nos encontramos en la Plaza de España, un lugar icono de Sevilla repleto de visitantes. ¿Cree que todos los que están paseando por aquí serán conscientes de lo que representa la Plaza de España, Aníbal González y la Exposición del 29 para Sevilla?

RESPUESTA. Seguro que no. El porcentaje de la gente que se divisa desde aquí paseando y observando y admirando la Plaza de España no tiene ni idea, ni siquiera de por qué se construyó, y mucho menos de Aníbal González. No se les puede pedir más, porque han venido a ver los monumentos de Sevilla. Es un edificio que guarda mucho simbolismo y mucho de lo que representó ese primer tercio del siglo XX, del arte, de la arquitectura, de la artesanía.

Una de las cosas que pretendemos con el centenario es que esto se ponga en la dimensión de su significado, que fue el Pabellón de España de la Exposición Iberoamericana de 1929, que fue una gran exposición. Y es admirable habiéndose producido en el momento histórico que se produjo, un momento que no era excesivamente brillante, como sabemos que ocurrió a partir de 1930. Fue el colofón a un periodo muy grande y muy solemne de la historia de Sevilla.

P. Para quien no la conozca y vea el legado que queda ahora mismo, ¿cómo le explicaría la importancia que tuvo?

R. Fue una apuesta por congregar a la comunidad iberoamericana en un lugar, alrededor de una exposición. Y fue una apuesta de bastante éxito a juzgar por el número de pabellones y el número de países que participaron, por el número de visitantes, e incluso por los resultados económicos que dejó la exposición y el impacto que tuvo en el territorio. Hoy la Sevilla que conocemos se debe, en gran parte, a aquella Sevilla que surge en esta zona de aquí y que se le añade a la ciudad. De aquella exposición que congregó a tantos participantes pudo haber desaparecido casi todo. ¿Y por qué no desapareció? Yo creo que lo que se hizo era de tanta categoría y de tanto valor, como los pabellones, que daba pena derribarlos, que es el fin de los pabellones en las exposiciones. Yo creo que sobrevivieron no solamente por su belleza sino porque, en el fondo, daba la sensación de que aquello no había terminado. Y ahí es donde está nuestro gran reto ahora en el centenario. Teníamos una asignatura, que era establecer en Sevilla una plataforma más o menos permanente de las relaciones con la comunidad iberoamericana. Aquello se vino a pique por los acontecimientos históricos que se desarrollaron, pero aquella asignatura sigue todavía en el currículum y no se ha aprobado. Y probablemente está la ocasión para aprobar esa asignatura.

P. Entonces quedó incompleta.

R. Quedó incompleta porque la potencia que tenía Sevilla como referencia de la comunidad iberoamericana quedó vacía, como tantas cosas en el país en esa época. Y ahora, por las consideraciones geopolíticas que se están produciendo, somos la única comunidad a nivel internacional con unas características propias, una lengua, una tradición, una manera de hacer, una zona geográfica tan concreta como es todo el continente americano... Yo creo que es reclamo suficiente para pensar en serio que debe surgir del centenario un espíritu del 29 que nos lleve a la comunidad iberoamericana de naciones a una mayor colaboración y cercanía.

P. ¿Qué supone para usted este cargo? No sé si llevaba mucho tiempo esperándolo o era algo con lo que soñaba.

R. No he esperado nada, ni he soñado nada. Es más, jamás se me pasó por la cabeza que pudiera ser asignado para esto. Nunca lo pretendí, fue una llamada del alcalde. Yo siempre he tenido a Sevilla en mi horizonte, siempre. Cuando me llaman del Consejo de Hermandades y Cofradías para nombrarme pregonero de la Semana Santa, le dije al presidente que tenía que consultarlo con mi familia, y cuando llamé a mi mujer hizo un silencio de tres o cuatro segundos y dijo, "tú a Sevilla no le puedes decir que no". Pues esto es una cosa parecida. Son regalos que trae la ciudad. La ciudad te da la oportunidad de hacer algo por ella, y eso de verdad que me enorgullece. Y me obliga.

La trayectoria de Julio Cuesta Cuesta es doctor en Sociología, presidente de Honor de la Fundación Cruzcampo desde 2019 y pregonero de la Semana Santa en el año 2022. Presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, fue nombrado comisario para la conmemoración de los 25 años de la Exposición Mundial de 1992 en Sevilla y fue responsable de Relaciones Externas de la Expo 92.

P. Entiendo que usted es conocedor de cómo se produjo su llegada y cómo se produjo también la dimisión de Amparo Graciani. ¿Usted está contento de momento con el apoyo, el presupuesto y el equipo con el que cuenta?

R. Yo estoy contento con los mimbres que se me han ofrecido, con el proceso que estamos siguiendo para componer la maquinaria que tiene que llevarse a cabo, y de momento no tengo ningún reproche. Si tuviera algún reproche, trabajaría para superar eso. No tengo ningún recelo ni ninguna duda de que vayamos a tener los recursos, porque los recursos que tengamos (humanos, materiales, económicos) van a depender de las actividades que al final seamos capaces de desarrollar, y eso vendrá en su momento. No puedo hacer ningún comentario más.

P. ¿Con cuánto presupuesto cuenta? ¿Cuánto necesita para una conmemoración así?

R. No tenemos, porque nuestro plan tiene treinta y tantas áreas de actividad, con un montón de actividades que cuelgan de cada una de esas áreas, y esas son actividades que se están ahora negociando y preparando. Y para una partida de cada tipo de actividad se requiere saber exactamente qué es lo que se va a hacer. Si vamos a hacer treinta reuniones de embajadores en Sevilla, que hoy yo no sé si vamos a tener treinta reuniones, cuando se vayan a hacer las podré presupuestar. Así que tener un presupuesto previo para todo eso en este momento es prematuro. Se va haciendo sobre la marcha.

De momento son asignaciones municipales. Hubo una para el año pasado, para este año corriente. Hay una ya presentada para el año que viene. Y a medida que se vaya desarrollando el proyecto va a haber otros ingresos que pueden venir de las distintas administraciones y también de la participación privada, porque queremos que esto sea una aventura público-privada. Hoy es imposible saber cuánto se necesitará. Si la Gerencia de Urbanismo está inventariando los pabellones para ver qué es lo que necesita cada pabellón, en este momento es imposible pensar en las cifras, habrá que hacer primero ese inventario. Si, por ejemplo, en los meses en los que la Exposición estuvo abierta, de mayo de 1929 al junio del 1930, que será el periodo crítico para nosotros, somos capaces de meter un montón de actividades, días y semanas nacionales, eso todavía tiene que ir cogiendo… Yo fui del equipo que hizo la Exposición del 92 y sé cómo funciona. En 1989 tú no podías pensar lo que te iba a costar la Exposición en el año 1992 porque no sabías exactamente ni la gente que iba a haber.

Julio Cuesta sobre la Casa de América en Sevilla / Jorge Jiménez

P. Cuando le nombran, ¿qué es lo primero que tiene claro? ¿Por dónde se empieza?

R. Hacer una hoja de ruta. Eso fue lo que prometí al alcalde aquel primer día. A los dos días le dije que teníamos que movernos en esta dirección, y estaba de acuerdo. Y tenemos que terminar de hacer un plan estratégico que sea la hoja de ruta donde se sepa perfectamente qué encaja, dónde, cómo y cuándo. Y en eso es en lo que estamos. Durante el día yo no dejo de atender con el teléfono o el correo electrónico las llamadas de gente maravillosa que quiere colaborar, que quiere ser voluntaria, que tiene la bandera que estuvo en el pabellón del país en el 29 y que quiere ofrecerla, por ejemplo. O gente que tiene una colección de fotografías de no sé cuándo. Son infinidad de cosas.

P. ¿Qué balance hace de los pabellones que hay ahora mismo en pie? ¿Cuáles ve en mejor y peor estado de conservación?

R. Todos los pabellones que quedaron son maravillosos. Lo que pasa es que se han ido utilizando para lo que se han ido utilizando cada uno. El de Colombia sigue siendo el Consulado de Colombia y es un pabellón diplomático. El de Perú tiene una dependencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es Consulado de Perú. Otros son oficinas municipales. El surtido es bastante amplio. Pero lo que sí se puede decir es que no hay ningún pabellón que sea un desastre. Y eso es probablemente lo milagroso, porque podríamos encontrar un pabellón que estuviera a punto de derribarse. Es que algunos están en peor estado que otros, pero se puede actuar sobre ellos. No sé decir cuál necesitaría más inversión. Por ejemplo, el pabellón de Marruecos está bastante deteriorado. Aunque si tú lo miras por fuera no está deteriorado, es un pabellón maravilloso. No lo sé, no hemos llegado a eso todavía y tampoco es una responsabilidad mía en este momento. Es la Gerencia de Urbanismo la que tiene que encargarse de los pabellones.

No hay ningún pabellón que sea un desastre y eso es probablemente lo milagroso" Julio Cuesta — Comisario de la conmemoración de la Exposición Iberoamericana del 29

P. Si se va a hacer una ruta, exigirá ponerlos en estado de revista a todos.

R. Y el ofrecimiento que ha habido ahí de volver a poner en funcionamiento el trenecito que funcionó en el recinto de la Exposición del 29. De hecho, ya se ha presentado alguna propuesta en ese sentido. La Plaza de España está maravillosa, pero hay muchas cosas más. Y digo más, y cosas que no fueron de la Exposición, como los barrios o grandes edificios como el Alfonso XIII o el Coliseo. Grandes edificios que se hicieron para la época y que pasan desapercibidos.

P. Hablando de la Plaza de España, el alcalde cree que se necesita recaudar más dinero para restaurarla y para labores de mantenimiento y de seguridad. ¿Está de acuerdo con su idea de cerrarla bajo pago?

R. Ahí hay un problema básico, que el terreno es de la ciudad y el edificio es del Estado. Tiene que llegarse a un acuerdo. Lo que sí es verdad es que este es un edificio de mucho mimo, muy delicado, que necesita un mantenimiento muy exquisito. Y eso es caro. Por los elementos decorativos de cerámica que tiene, restaurar un panel es carísimo. Yo comprendo que hay que ir buscando recursos donde los haya. Y si hay un acuerdo entre el Estado y Sevilla para que se cobre una tasa, todo lo que sea razonable… Me parece una buena medida porque favorecería tener un presupuesto exclusivo para el mantenimiento de la Plaza de España y algo más. Esos recursos se podrían también utilizar para la Plaza de América, pero eso es muy caro.

P. ¿También está a favor de festivales como el de Icónica? No sé si de cara a la conmemoración se habrá pensado algo para hacer aquí.

R. Icónica está funcionando. A mí lo que me gustaría es que Icónica estuviera en nuestro terreno, específicamente para la conmemoración. Icónica tiene mucho potencial para ayudar en eso. Si los lugares no se dañan, se cuidan y se mantienen adecuadamente, yo no tengo ningún problema.

Julio Cuesta sobre la Plaza de España / Jorge Jiménez

P. ¿Cuál va a ser el primer acto que vamos a poder ver? ¿Hay una hoja de ruta para 2025?

R. Probablemente algún ciclo profesional y académico sobre algún aspecto del 29. Hay algún proyecto para que empiece a funcionar ya en este año. Se anunciará cuando esté en marcha y se pueda presentar. La exposición tiene muchos filones, el artístico, el urbanístico, el económico, el financiero, y todo eso tiene que ser estudiado. El mundo universitario va a estar muy implicado en esto, y el mundo de los colegios profesionales los que dominan la materia.

El plan 2025 es poner la maquinaria en funcionamiento. La maquinaria administrativa es compleja, y la maquinaria de utilización de recursos también. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. O la maquinaria del apoyo institucional a la iniciativa. Vamos a empezar a firmar protocolos de adhesión a la conmemoración del centenario en las próximas semanas porque queremos que no haya institución o entidad en la ciudad que no haya manifestado su adhesión y su apoyo en el ámbito que le corresponda. Los medios de comunicación van a jugar un papel importante, evidentemente. El mundo de las artes y las artesanías o la cerámica también, que precisamente es una de las disciplinas que está muy poco reconocida en la arquitectura regionalista.

P. ¿Cómo avanza la búsqueda de apoyos del Gobierno de España o de países de Latinoamérica?

R. Esa es la siguiente fase. Eso entra dentro del plan 2026, que daremos el salto de tener a todas las instituciones próximas adheridas a la conmemoración. A partir del año próximo ya daremos el salto fuera, porque esto tiene una pata internacional económica muy potente que abordar también a otro nivel.

Tenemos un programa que se llama Itinerancia Iberoamericana, para convencer a los gobiernos de allí para que ellos sean los que tomen la iniciativa de la oportunidad que tienen de actuar aquí. Nosotros vamos a abrir ese camino, pero van a ser ellos los que tengan que actuar. De momento no ha habido nada con el Gobierno de España.

P. De todas las actuaciones que ya se han anunciado, destaca la intención del regreso de los Grammy Latinos. ¿Qué probabilidad ve de que se puedan llevar a cabo otra vez?

R. La probabilidad es que ya dicho la Junta de Andalucía que quiere que vuelvan. Nosotros estamos ahí diciendo que sí. Eso va a depender primero de que la propia organización lo decida. Nosotros lo vamos a pedir. Y no solamente eso, sino que incluso bajo el punto de vista económico y logístico sea posible. Es una operación bastante compleja. Nada es fácil. Si yo te dijera, por ejemplo, que pretendemos que las Academias de la Lengua Española de los 27 países donde hay Academia de la Lengua celebren en su asamblea en Sevilla, hay que hablarlo con ellos. Esa máquina es la que se está moviendo.

Me impresiona mucho lo que hicieron Freddy Mercury y Montserrat Caballé para Barcelona, me gustaría una cosa así para el himno Julio Cuesta — Comisario de la Exposición Iberoamericana de 1929

P. ¿También habrá una música especial para la conmemoración? No sé si es una especie de himno...

R. Vamos a tener un himno de conmemoración del centenario y vamos a tener también unos carteles alusivos al centenario. La cartelería de 1929 fue muy rica y muy variada. Yo creo que merece la pena en este centenario no ya crear una cartelería nueva sino solo darle recorrido a la cartelería antigua. Queremos hacer reproducciones de carteles antiguos.

Yo no quiero ser pretencioso, ni mucho menos, pero a mí me impresiona mucho lo que hicieron Freddy Mercury y Montserrat Caballé para las Olimpiadas de Barcelona. Me gustaría una cosa así. Evidentemente, no es necesario una cosa así, pero sí tener algo que sea representativo y, al mismo tiempo, solemne y que tenga cierto recorrido. No una música para salir del paso. Me gustaría que fuera una mezcla de España y Latinoamérica. Porque nosotros tenemos una música de ida y vuelta, el flamenco es de ida y vuelta en América. Y sería interesante que los músicos que trabajan en esto tengan eso en cuenta. Además, da tanto juego la música iberoamericana que es una maravilla.

P. Otra apuesta es que la Casa de América esté en Sevilla. Dijo que no tenía sentido que no estuviera aquí.

R. Lo sigo diciendo. En Sevilla, si de verdad pretendemos tener aquí una presencia permanente del legado y de la proyección que tiene la comunidad iberoamericana tenemos que tener una presencia más visible. Que la tenemos. En esta ciudad está el disco duro de nuestras relaciones con Iberoamérica en el Archivo de Indias. Y si necesitabas una propina, en la Biblioteca Colombina tenemos algo tan importante como eso. Y si necesitáramos algún apoyo académico, en la Escuela Estudio Hispano-Americanos de la Calle Alfonso XII está probablemente la mejor biblioteca hispánica del mundo. Esos son credenciales suficientes para pensar que esto es una referencia, es un faro. Lo que pasa es que de esto hay que hablar. Porque yo estoy seguro que este discurso no se tiene en la tertulia de café de nuestra ciudad. Difícilmente encuentras gente que sepa la importancia que tenía el Archivo de Indias desde un punto de vista documental, académico e incluso económico.

P. Entiendo entonces que proyectos como los Grammy o la Casa América son más para 2028 o 2029, ¿no?

R. Se está hablando ya. Aquí hay cosas que se anticipan, aunque todavía no le toque el momento, pero son cosas a las que se habla. Sobre los Grammy tuve yo una conversación el viernes pasado. Una cosa es que hables con ellos sobre cómo lo hacemos y otra cosa es que eso coja el cauce ya para decir que tal día serán los Grammy. Creo que nadie va a arriesgarse a eso. Ya se habla de eso.

P. ¿Con qué país cree que tenemos una afinidad más especial?

R. Yo creo que desde mi posición ahora no puedo hablar de ninguno en particular. Pero sí es verdad que hay países con los que tenemos una afinidad por prolongación en el tiempo, como Cuba, por ejemplo, que fue nuestra hasta el 98. Y con México hay una afinidad magnífica, con Colombia también. Yo no creo que se pueda distinguir ninguno, porque además cada uno tiene sus características y sus relaciones con nosotros.

P. De toda la hoja de ruta que hay por delante, ¿con qué se queda? ¿Y cómo le gustaría que fuese recordada la conmemoración cuando acabe?

R. Con poner en funcionamiento todo el patrimonio que tenemos para que se pueda percibir en su totalidad. Estoy hablando de la exposición, de los grandes edificios de Sevilla, de los grandes barrios que se hacen alrededor del 29, como Heliópolis, Ciudad Jardín, El Arenal, El Porvenir. Y todo eso no se percibe en la ciudad como que es parte del proceso del 29. Tenemos diseñado un cuerpo de embajadores que van a ser gente representativa en diversos sitios, empezando por las delegaciones y los distritos, para que sean gente que canalicen a través de sus distritos iniciativas que surjan allí y que tengan que ver con el 29, y viceversa. Por ejemplo, una exposición de paneles fotográficos de grandes acontecimientos del 29. Y me gustaría que cuando acabe la conmemoración haya trascendido, con una especie de espíritu del 29 que siga vivo en la ciudad y Sevilla haya puesto las bases para recuperar aquella condición que tuvo de puertas y puertos de Indias.