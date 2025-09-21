1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes

El 14 de diciembre es una fecha marcada en rojo para los que aspiran pertenecer a la plantilla de Tussam. Ese día se celebrarán las oposiciones para ser conductor/perceptor, a las que se han apuntado alrededor de 1.600 personas que aspirarán a pertenecer a la bolsa de 350 vacantes que lanza la empresa pública de transportes.

La prueba está organizada en cuatro grupos. El primero de ellos es el general de turno restringido (todos los trabajadores de la empresa); el segundo, para los empleados de Tussam que tengan discapacidad reconocida igual o superior al 33%); el tercero, para la selección de personas ajenas a la empresa y, la cuarta, para aquellos con diversidad funcional reconocida igual o superior al 33% que tampoco pertenezcan a la empresa pública de transportes, que depende del Ayuntamiento de Sevilla.

Según el convenio colectivo de Tussam, las vacantes "serán cubiertas por Concurso-Oposición, en turno restringido entre el personal de la empresa. Las plazas no cubiertas por este procedimiento lo serán por Concurso-Oposición en turno libre, que podrá incluir una prueba práctica durante un tiempo no superior a tres meses".

Así será el examen

En primer lugar, se evaluará la aptitud/actitud de los candidatos y aquí habrá dos exámenes y tendrá una puntuación máxima de 200 puntos. La primera de las pruebas será tipo test y evaluará las aptitudes relacionadas con la conducción de vehículos. Con independencia del número total de preguntas que incluya esta prueba, tendrá una puntuación máxima de 100 puntos en total. Las preguntas erróneas penalizarán un 33% de su valor o puntuación, mientras que las que queden sin contestar no se valorarán ni positiva ni negativamente. La segunda también será una prueba tipo test de adecuación al puesto y/o competencias, con una puntuación máxima de 100 puntos.

En segundo lugar, se realizará un examen teórico para ser conductor de Tussam consistente en la realización de un ejercicio de 105 preguntas, con dos o más respuestas alternativas, de las cuales habrá que seleccionar una de ellas. Las respuestas válidas tendrán la valoración de 2,5 puntos, las erróneas restarán 1 punto. Las preguntas sin contestar no se valorarán ni positiva ni negativamente. Las 100 primeras preguntas serán ordinarias y evaluables, y las 5 últimas de reserva. La duración total prevista para esta prueba es de 120 minutos.

Durante el desarrollo de las pruebas estará prohibido el uso de dispositivos móviles, relojes, calculadoras o cualquier objeto, elemento o instrumento electrónico.

Los 350 primeros clasificados pasarán a integrar y ocupar una posición ordenada en una bolsa de empleo, "al objeto de cubrir las necesidades de contratación, indefinida y/o temporal, de conductores perceptores, siguiendo el orden de prelación establecido en la referida lista.