Tres proyectos en pabellones del 29 a la espera de su apertura: sede universitaria, museo o centro de formación

La Exposición Iberoamericana de 1929 trajo a Sevilla a miles de turistas y un buen número de pabellones monumentales. La suerte de ellos, sin embargo, ha sido dispar: unos lucen casi como el primer día, algunos desaparecieron y otros apenas aguantan en pie entre desconchones y maleza. También hay unos cuantos con grandes proyectos planteados desde hace años que esperan que se hagan realidad, como el Pabellón de Marruecos -cedido por el Ayuntamiento a la UPO-, el de Cristal -cedido a la Fundación SSG- o el Real, gestionado por el propio Consistorio.

Precisamente para tratar de agilizar estos proyectos el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una ayuda fiscal a partir de 2026: todas las rehabilitaciones que se realicen en edificios de la Exposición Iberoamericana del 29 tendrán una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, lo que supondrá una reducción de los costes.

El Pabellón Real

Ya en 2018, con Juan Espadas en la alcaldía, se propuso convertir el Pabellón Real en un espacio dedicado al arquitecto que lo diseñó. "Se realizará un estudio específico de este inmueble a fin de conocer las sus posibilidades de adaptación y valorar las mejores opciones. Entre las posibles alternativas está un futuro museo sobre la figura de Aníbal González", anunció Espadas justo cuando culminó la restauración de la fachada de este edificio, situado en el parque de María Luisa.

Siete años después de aquellas declaraciones, ese museo aún no existe. Aunque el actual Gobierno municipal, con José Luis Sanz al frente, ha continuado con la idea, que está más cerca de ejecutarse. El pasado diciembre, la Comisión Provincial de Patrimonio dio su visto bueno, según informó la Gerencia de Urbanismo, que cifró en 3,3 millones de euros el coste de la actuación. En estos momentos, según detallan fuentes municipales, "el proyecto está en los últimos trámites de licitación".

El Pabellón Real, donde se ubicará el futuro museo de Aníbal González. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

La nueva sede universitaria que no llega

El Pabellón de Marruecos de la Expo del 29 acogió durante mucho tiempo la Delegación de Parques y Jardines de Sevilla. El exregidor Antonio Muñoz, sin embargo, decidió destinar este inmueble a otra institución: la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Aquella iniciativa se selló de manera formal en diciembre de 2023, cuando José Luis Sanz y Francisco Oliva, rector de la UPO, firmaron la cesión de este bien patrimonial por un periodo de 75 años.

La Olavide, en un comunicado publicado el 18 de diciembre de 2023, recogió su intención de ubicar en este edificio histórico de la avenida Moliní "la nueva sede de la institución académica en la ciudad". Pero han pasado 21 meses ya, y esta universidad aún no se ha trasladado a este enclave. Entre medias ha habido hasta un robo: en julio del año pasado accedieron al interior y destrozaron y desvalijaron un pabellón que en estos momentos "está bastante deteriorado", según describe Julio Cuesta, comisario de la Conmemoración de la Exposición de 1929.

Tras este acto vandálico, la institución académica mantuvo su intención de mudarse a finales de 2024. No se cumplió. Las obras de rehabilitación y adecuación no han empezado, y ni siquiera la licitación de esta intervención figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Según informan desde la Universidad, el proyecto está en su recta final: "Se están acometiendo las obras imprescindibles para adecuar el espacio a las necesidades de uso académico, que como es un bien protegido, requiere de estudios cualificados y permisos especiales, y que otras obras son necesarias para cumplir la normativa, por ejemplo acceso de personas con movilidad reducida". El objetivo, como explicó el rector, Francisco Oliva, en el acto de inauguración del curso académico es que se pueda estrenar en primavera, siempre que al realizar las obras no surjan deficiencias estructurales que requieran de intervención.

De discoteca al abandono

En el Pabellón de Cristal se sirvieron copas, cervezas y cachimbas. Ahí, en plena avenida María Luisa, funcionó durante años la conocida discoteca Bandalai, pero este edificio histórico del 29 se quedó prácticamente abandonado desde el cierre de este negocio. Andamios, vallas y desperfectos: este es el estado en que se encuentra en la actualidad, a pesar de que sobre la mesa hay un plan de restauración firmado en 2021.

Fue hace ya cuatro años cuando el Ayuntamiento de Sevilla cedió este inmueble a la Fundación SSG para que lo rehabilitara y levantara un centro de formación, investigación y divulgación de la salud. Pero había una fecha tope para ello: "La no construcción del edificio o puesta en servicio en el plazo de cinco años determinará que el Consistorio pueda acordar la resolución de la concesión y su reversión", establece el acuerdo. Es decir: si se selló en 2021, la Fundación SSG tiene hasta 2026 para concluir la intervención.

Consultada por este periódico, la Fundación ha confirmado que está esperando licencia de obra del Ayuntamiento de Sevilla para poder iniciar la rehabilitación del edificio y que entre en servicio. Para esta obra podrá con la ayuda de no tener que abonar el ICIO.