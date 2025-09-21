El Parque Empresarial Carretera Amarilla estará de obras durante ocho semanas con cortes de tráfico

El Parque Empresarial Carretera Amarilla (PICA) vuelve a estar de obras para finalizar las actuaciones de la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa) en este motor económico de la ciudad. El Ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos para la renovación de la red de abastecimiento en las calles Comercio (números impares), Rafael Beca Mateos, José María Ibarra y Gómez-Rull, Avenida de la Prensa y Avenida de la Industria.

Según ha comunicado el Consistorio este domingo, ya ha arrancado la ejecución de estos trabajos, con un plazo de ejecución de ocho semanas y un presupuesto que asciende a 187.474,98 euros (IVA incluido). Estas obras incluyen también la posterior reposición del pavimento de la acera.

El consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha señalado "estas obras se unen a anteriores actuaciones como las realizadas en la calle Motor, Rafael Beca Mateos y Economía, en el mismo Parque Empresarial, y que, con esta actuación de Emasesa, alcanzarán casi el millón de euros en mejoras para este motor económico de la ciudad que es el PICA".

"La mejora de los parques empresariales de nuestra ciudad es otra de las prioridades para el gobierno de José Luis Sanz y prueba de ello son las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en los mismos", ha valorado el concejal popular.

La actuación contempla la sustitución de la actual red de fibrocemento, que presenta un elevado número de incidencias, por una nueva, mediante la técnica de relining con tubería de polietileno, incluyendo la renovación de la totalidad de las acometidas de abastecimiento existentes, así como los elementos de inspección y explotación de la red a sustituir. Para los cruces existentes de las calles Comercio y José María Ibarra y Gómez-Rull la tubería se instalará en zanja y será de fundición dúctil.

Según el consejero, "uno de los aspectos más destacados del proyecto es la aplicación de la técnica relining, que permitirá renovar las tuberías sin necesidad de abrir zanjas en la mayoría de los tramos, por lo que se minimizarán las molestias que puedan ocasionarse a vecinos y conductores".

De la Rosa asegura que "esta intervención permitirá mejorar la presión y el caudal del agua, así como eliminar fugas, optimizando el rendimiento de la red".

Afecciones al tráfico sin cortes totales

Aunque se prevén "afecciones puntuales al tráfico", no se realizarán cortes totales informa el Gobierno de Sanz. En los cruces más complejos, como el de la calle José María Ibarra y Gómez-Rull, se habilitarán medias calzadas y tráfico alternativo. También se instalarán pasarelas y señalización para garantizar la seguridad de los peatones.

Por ello, Juan de la Rosa ha agradecido "la colaboración de la ciudadanía y pido comprensión ante las posibles molestias derivadas de esta actuación, que tiene como objetivo garantizar un servicio más eficiente y sostenible para todos".