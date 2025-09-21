El Parque de Bomberos de San Bernardo afrontará una reforma integral: la fachada, las cubiertas y la torre serán restauradas

El Parque Central de Bomberos de Sevilla, ubicado en el barrio de San Bernardo, estará en obras durante siete meses como consecuencia de la reforma prevista por el Ayuntamiento en este singular edificio, protegido con un nivel de catalogación C, grado parcial 1, según el Plan Especial de Protección del Sector 18 'San Roque - La Florida'. El proyecto contempla mejoras en fachadas y cubiertas -también en la nave con acceso de la calle Rastro- y en la emblemática torre.

El Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto a la UTE formada por Serveo Servicios SAU y Ayllon Servicios SA y tiene un coste de 727.362 euros (IVA incluido). La intervención se enmarca dentro del 'Plan de Actuaciones en Edificios Municipales' y las actuaciones más relevantes serán las que se acometan sobre las fachadas y en la citada nave, un inmueble de los años 70 del pasado siglo.

En lo que al edificio principal se refiere, justo al lado del Puente de San Bernardo y con entrada por la calle Demetrio de los Ríos, se llevará a cabo, principalmente, "la reparación parcial de las cubiertas y de las filtraciones por humedad, así como la sustitución de carpinterías y la necesaria restauración del conjunto de la fachada, incluyendo los grandes portones de fundición", según detallan fuentes municipales a Europa Press.

Por otro lado, en la nave de la calle Rastro, "donde existe una serie de necesidades de amplio alcance", se procederá a sustituir tanto la cubierta como los portones de acceso. Además, se restaurará la fachada y se renovarán diferentes instalaciones.

En el Patio central de este parque de Bomberos, "los trabajos estarán enfocados en diversas reparaciones y en la revisión de suelos y paramentos", mientras que en la torre "será necesario repasar las carpinterías existentes".

Parque de bomberos de San Bernardo en Sevilla capital, con pancartas de protesta por la falta de efectivos / Jorge Jiménez

Sobre este programa inicial de reforma se han incorporado "algunas pequeñas variaciones", consensuadas tanto con el personal del cuerpo de Bomberos como con los técnicos del Servicio de Edificios Municipales, destacan las mismas fuentes. Según la ficha de protección del Catálogo de dicho Plan Especial, es un elemento protegido "el cuerpo principal del edificio, incluido la torre". Se hace referencia, por tanto, "al elemento porticado que abre a la calle Demetrio de los Ríos, que no es el objeto principal de esta intervención".

El Ayuntamiento de Sevilla contemplaba también para este año obras en el Parque del Polígono Sur, que sumadas a las del Parque Central supondrá una inversión total de 1,8 millones. Asimismo, se destinarán 5 millones de euros al equipamiento de Pino Montano para la cesión de una parcela de 9.000 m2.