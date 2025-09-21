Del tranvibús en Campana a la mediana de Torneo: inicio de semana en Sevilla marcado por nuevos cortes de tráfico

Sevilla arranca esta semana con el inicio de dos obras de calado, y tendrán como consecuencia cortes de tráfico. Este lunes 22 de septiembre ha sido el día elegido para arrancar dos proyectos importantes que transformarán el paisaje de la Plaza del Duque y de Torneo. Por un lado, los trabajos para completar el recorrido del tranvibús desde la estación de Santa Justa hasta el centro; y por el otro la transformación de las avenidas de Torneo y Jiménez Becerril con la renovación completa de la mediana con nuevas zonas ajardinadas y arbolado.

A la espera de que entre en funcionamiento el tranvibús el próximo 30 de septiembre desde Sevilla Este hasta Santa Justa, este lunes arrancan los cortes de tráfico correspondientes a las obras de la segunda fase, la que unirá la estación de trenes con la Plaza del Duque. En concreto, comenzarán en la Campana y la calle Martín Villa, hasta el cruce con Orfila. Esta fase se extenderá hasta el mes de noviembre. Además, la reurbanización irá por fases y en octubre comenzarán las obras en la zona de la calle Laraña e Imagen.

Debido a estos cortes, Tussam ha tenido que reorganizar las líneas que pasan por la zona y las paradas afectadas. En la calle Campana las líneas afectadas son las 13, 14, 27, 32 y A7.

Las líneas 13 y 14 irán por la Plaza del Duque, Alfonso XII, Torneo, Resolana hasta su itinerario habitual. Se habilitará una parada provisional en Resolana conjuntamente con las líneas 2, C2 y C3. En el caso de las líneas 27 y 32, estarán limitadas en Ponce de León y se suprimirán las paradas de la calle Laraña, Imagen y Campana.

Y con respecto a la línea A7, circulará por Torneo, Resolana, Parlamento, Muñoz León, María Auxiliadora, Escuelas Pías, Ponce de León, Jáuregui, Puerta Osario hasta su itinerario habitual. Esta establece parada en Ponce de León conjuntamente con la línea 27.

Cuando acaben las obras, estos trabajos permitirán llegar desde la estación de Santa Justa hasta la Plaza del Duque, aunque los de la avenida José Laguillo se han programado por separado. Esta línea permitirá hacer el recorrido completo desde Sevilla Este en 35 minutos. Las nueve paradas serán las siguientes: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, se construirá otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación.

Cortes de tráfico en Torneo para actuar en la mediana

Este lunes también regresan las obras a las avenidas Torneo y Jiménez Becerril. En este caso, la intervención será de menor y afectará únicamente a la mediana que se renovará por completo con nuevas zonas ajardinadas y arbolado. Se prolongarán durante cinco meses, tiempo durante el que habrá nuevas restricciones a la circulación.

Concretamente, se cortará uno de los tres carriles por sentido en distintos periodos de la obra conforme vaya siendo necesario para el desarrollo de los trabajos. A cambio, la mediana de Torneo contará con un diseño paisajístico renovado y la plantación de 154 nuevos árboles de especies ornamentales, resistentes y adaptadas al clima sevillano.

La avenida de Torneo con su nuevo diseño / Ayuntamiento de Sevilla

La intervención en la Avenida de Torneo continuará posteriormente por la Avenida Jiménez Becerril hasta completar el cambio paisajístico y de imagen de todo el acceso norte a la ciudad. Junto a esto se intervendrá también en las avenidas de Kansas City, Jerez, Tarso, Ferroviarios, Alfredo Krauss y Ucrania.

Estos nuevos cortes de tráfico se unen a todos los que ya hay repartidos por la ciudad por el zafarrancho de obras que hay en marcha en este mes de septiembre, hasta medio centenar. Desde la calle Pagés del Corro en Triana hasta las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos en Los Remedios. Desde la avenida Doctor Fedriani en la Macarena hasta la plaza de la Fuensanta en Sevilla Este o la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa. O Méndez Núñez, Dueñas y la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo. Sin olvidar las de la línea 3 del metro entre Pino Montano y San Lázaro.