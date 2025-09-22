Arahal acelera una de las mayores bolsas de VPO de la provincia de Sevilla con capacidad para 423 familias

El municipio de Arahal albergará una de las mayores bolsas de suelo de VPO de la provincia de Sevilla. En los suelos situados en la zona conocida como Semillas del Pacífico, con una superficie de 63.678 metros cuadrados, se construirán un total de 423 viviendas protegidas que promoverán a través de distintas fórmulas el Ayuntamiento de este municipio y la Junta de Andalucía.

Estos terrenos, que se encuentran a 45 minutos de Sevilla capital, se encontraban bloquados desde hace casi dos décadas. Sin embargo, en los últimos meses se ha conseguido encontrar una vía para para sacar adelante el proyecto en un marco de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Arahal. En primer lugar, en marzo, una vez aprobado el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Consejería, el municipio se acogió a una de las posibilidades abiertas en esta normativa para incrementar la edificabilidad siempre que fuera para ampliar las VPO. El resultado fue que el número de viviendas pasó a un total de 423, todas ellas VPO.

En segundo lugar, esta misma semana ambas administraciones han formalizado un acuerdo para que sea el Ayuntamiento quien se encargue de la urbanización de todos los suelos, incluidos los de titularidad autonómica, de forma que posteriormente la Junta a través de AVRA y el propio Ayuntamiento promuevan directamente o a través de fórmulas de colaboración público-privada la construcción de las viviendas. Esta vía reduce sensiblemente los trámites ya que evitará la creación de una junta de compensación.

Más de 6.000 VPO en la provincia

Esta promoción se trata de una de las mayores desarrolladas en la provincia de Sevilla, exclusivamente de vivienda protegida, al margen de desarrollos urbanísticos como puedan ser Palmas Altas o Entrenúcleos en los que conviven usos de renta libre con promociones de vivienda protegida.

En total, según los datos difundidos por la Junta de Andalucía, en la provincia se han impulsado en los últimos años desarrollos urbanísticos con capacidad para 6.000 viviendas que han contado con la participación de la administración autonómica a través de vías de financiación o de distintos convenios y acuerdos urbanísticos.

Entre ellas, destacan 1.220 viviendas de Palmas Altas, las 218 de Hacienda del Rosario, que ya han sido entregada u otras que están en obras como las 58 viviendas en Pino Montano y las 92 de Valdezorras. A estas promociones de la capital se suman otras repartidas en otros puntos de a provincia, como las 30 viviendas ya entregadas en Carmona, las 15 en Herrera, que están a punto de finalizar, y otras 38 en Utrera.