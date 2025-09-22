Amara Aladel, médica sevillana: "Esto es lo que funciona para hacer un détox real después de las vacaciones, sin batidos ni pastillas"

Tras los excesos de las vacaciones, son muchos los ciudadanos que enfrentan la vuelta a la rutina como un momento idóneo para mejorar sus hábitos y cuidar de forma más consciente su salud y aspecto físico. Pero, ante la intención de lograr este cambio lo más rápido posible, son muchos los que acuden a las dietas milagro, las patillas quemagrasas o los batidos 'detox', una realidad que se debe evitar ante su escasa efectividad y los problemas que pueden acarrear.

"Llega la vuelta de vacaciones y, con ella, los buenos propósitos y el querer hacer detox para tratar de eliminar los excesos del verano. Spoiler, no hay batidos o pastillas que sean efectivas", ha señalado Amara Aladel, médica de Urgencias especialista en Medicina Familiar y Comunitaria formada en la Universidad de Sevilla. Para evitar esta situación, la profesional ha querido mostrar a sus pacientes y seguidores "lo que funciona para hacer un détox real después de las vacaciones, sin batidos ni pastillas".

Las dietas milagro y las pastillas quemagrasas, una opción a evitar

Tal y como ha explicado, los usuarios que acuden a las dietas milagro, los batidos "verdes" o las "pastillas mágicas quema grasa" acaban frustrados ante la facilidad con la que recuperan el peso que han perdido mediante estos métodos: "Los batidos no eliminan toxinas ni tampoco queman grasa. La ciencia tiene claro que lo único que hace este tipo de batidos es vaciarte por unos días, pero luego recuperas todo el peso perdido".

Para hacer un "détox real que sí funciona", la médica de Urgencias ha asegurado que el primer paso es conseguir un déficit calórico moderado, es decir, que las calorías que se quemen mediante actividad física sean mayores que las consumidas. De ese modo, ha asegurado: "Come un poco menos, pero sin llegar a pasar hambre, y vuelve a lo básico: más verdura, más fruta, más pescado, más carne y huevos, y elimina los ultraprocesados".

La importancia del ejercicio físico para el 'détox' de verano, según la médica sevillana

De igual modo, Aladel ha recomendado realizar ejercicio de forma regular para mantener el cuerpo activo, fuerte y sano: "Si no lo hacías antes, simplemente sal a caminar unos 20 o 30 minutos diarios y, si puedes, incorpora ejercicios de fuerza unos dos o tres días a la semana".

Y para aquellos que quieran un "impulso extra", la médica ha asegurado que existen suplementos, como la berberina, que sí funcionan, pero que "no hacen milagros y son el último paso de todos". "El détox real no está en un bote de pastillas, está en tu plato, en tu movimiento y, sobre todo, en tu constancia", ha añadido.