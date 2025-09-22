Sevilla
El cine como terapia para el Alzheimer: Nervión Plaza acoge una sesión adaptada a personas con esta enfermedad
Más de 160 espectadores han acudido este lunes a la proyección gratuita de la película 'Sin cobertura', que se ha adecuado "para garantizar una experiencia cómoda y positiva para los asistentes"
Hay ocasiones en las que el cine puede ir más allá del puro ocio. Un ejemplo de ello está en Nervión Plaza, que este lunes ha ofrecido una sesión gratuita adaptada a personas con Alzheimer a la que han acudido más de 160 espectadores. La película escogida, Sin cobertura, que ha sido proyectada "con iluminación tenue, sonido moderado y sin anuncios previos, garantizando así una experiencia cómoda y positiva para los asistentes", según detallan los organizadores.
"La iniciativa, organizada por el centro comercial en colaboración con la Confederación Andaluza del Alzheimer, ASLA y la Asociación Alzheimer Santa Elena busca crear un espacio de ocio accesible y terapéutico, en el que personas afectadas por la enfermedad y sus familiares puedan disfrutar de la magia del cine en condiciones especialmente adaptadas a sus necesidades", explican sobre esta propuesta, promovida con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
"Iniciativas como esta son fundamentales para sensibilizar a la sociedad y, al mismo tiempo, ofrecer a nuestros usuarios experiencias que mejoran su día a día y refuerzan sus vínculos familiares", han señalado desde las asociaciones colaboradoras. "La celebración del Día del Alzheimer refuerza el compromiso de Nervión Plaza con los valores de responsabilidad social establecidos desde la gerencia", ha afirmado por su parte Miguel Ángel González, gerente de Nervión Plaza.
