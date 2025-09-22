Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

El cine como terapia para el Alzheimer: Nervión Plaza acoge una sesión adaptada a personas con esta enfermedad

Más de 160 espectadores han acudido este lunes a la proyección gratuita de la película 'Sin cobertura', que se ha adecuado "para garantizar una experiencia cómoda y positiva para los asistentes"

Imagen de la sesión de cine adaptada a personas con Alzheimer celebrada este lunes.

Imagen de la sesión de cine adaptada a personas con Alzheimer celebrada este lunes. / NERVIÓN PLAZA

El Correo

El Correo

Hay ocasiones en las que el cine puede ir más allá del puro ocio. Un ejemplo de ello está en Nervión Plaza, que este lunes ha ofrecido una sesión gratuita adaptada a personas con Alzheimer a la que han acudido más de 160 espectadores. La película escogida, Sin cobertura, que ha sido proyectada "con iluminación tenue, sonido moderado y sin anuncios previos, garantizando así una experiencia cómoda y positiva para los asistentes", según detallan los organizadores.

"La iniciativa, organizada por el centro comercial en colaboración con la Confederación Andaluza del Alzheimer, ASLA y la Asociación Alzheimer Santa Elena busca crear un espacio de ocio accesible y terapéutico, en el que personas afectadas por la enfermedad y sus familiares puedan disfrutar de la magia del cine en condiciones especialmente adaptadas a sus necesidades", explican sobre esta propuesta, promovida con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

"Iniciativas como esta son fundamentales para sensibilizar a la sociedad y, al mismo tiempo, ofrecer a nuestros usuarios experiencias que mejoran su día a día y refuerzan sus vínculos familiares", han señalado desde las asociaciones colaboradoras. "La celebración del Día del Alzheimer refuerza el compromiso de Nervión Plaza con los valores de responsabilidad social establecidos desde la gerencia", ha afirmado por su parte Miguel Ángel González, gerente de Nervión Plaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
  2. Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
  3. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  4. El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
  5. Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
  6. La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
  7. 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
  8. Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato

Una vecina de Cantillana denuncia al SAS tras acudir 12 veces a urgencias y detectarle tarde un tumor de 21 centímetros

Una vecina de Cantillana denuncia al SAS tras acudir 12 veces a urgencias y detectarle tarde un tumor de 21 centímetros

Nueva agresión sanitaria en Sevilla: amenazan y tiran del pelo a una médica por no recetar un antibiótico a un menor

Nueva agresión sanitaria en Sevilla: amenazan y tiran del pelo a una médica por no recetar un antibiótico a un menor

Nuevo incendio junto al Auditorio Rocío Jurado, ya son tres en una semana

Nuevo incendio junto al Auditorio Rocío Jurado, ya son tres en una semana

El cine como terapia para el Alzheimer: Nervión Plaza acoge una sesión adaptada a personas con esta enfermedad

El cine como terapia para el Alzheimer: Nervión Plaza acoge una sesión adaptada a personas con esta enfermedad

Un joven de Guatemala se muda a Sevilla y revela lo que más le asustaba al llegar a España: "No me dejaba dormir"

Un joven de Guatemala se muda a Sevilla y revela lo que más le asustaba al llegar a España: "No me dejaba dormir"

Los Reyes, fascinados con la investigación arqueológica en Luxor de la egiptóloga sevillana Myriam Seco

Los Reyes, fascinados con la investigación arqueológica en Luxor de la egiptóloga sevillana Myriam Seco

Juan José, mecánico sevillano: "Nunca deberías llevar lleno el depósito de gasolina"

Juan José, mecánico sevillano: "Nunca deberías llevar lleno el depósito de gasolina"

La mujer del Tapón en el juicio por el crimen de Torreblanca: "¿Si lo acribillaron? Mira dónde está"

La mujer del Tapón en el juicio por el crimen de Torreblanca: "¿Si lo acribillaron? Mira dónde está"
Tracking Pixel Contents