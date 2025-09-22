Los fallecidos en las carreteras de Sevilla se reducen un 37% pese a registrar "máximos históricos de desplazamientos"

Este 2025 ha traído de momento buenos datos sobre el asfalto de Sevilla. Según cifras de la Subdelegación del Gobierno, el número de fallecidos en carretera en esta provincia se ha reducido un 37% de enero a agosto de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024. Y ello pese a que se ha registrado en estos meses "un volumen máximo histórico de desplazamientos de largo recorrido", según ha señalado el subdelegado, Francisco Toscano.

En total, 20 personas han perdido la vida en 18 accidentes ocurridos en las carreteras interurbanas entre enero y agosto, "frente a los 25 sucesos y 32 fallecidos en el mismo periodo del pasado año", según informan desde la Subdelegación. "De todas las víctimas mortales de este 2025 en la provincia, ocho de ellas eran motoristas, un aumento del más del 60% respecto a 2024", subrayan desde esta institución. Asimismo, otras ocho eran ocupantes de turismos -dos no llevaban cinturón-, uno viajaba en una furgoneta y dos en camiones.

"En cuanto a los factores concurrentes en los siniestros mortales contabilizados este año, el 30,7% sucedieron a causa de infringir la normativa, como el caso de adelantamientos indebidos, maniobras incorrectas o por no respetar la distancia de seguridad, entre otros", destacan desde el Gobierno. "El 27,7% sucedieron por distracciones, mientras que la velocidad se sitúa en el tercer lugar con un 10,7%", añaden en una nota de prensa. "Por su parte, el alcohol estaba presente en el 5,3% de los fallecidos".

"Esta lamentable siniestralidad se ha producido durante el máximo histórico de desplazamientos de largo recorrido tanto en Sevilla como en el conjunto de Andalucía", ha afirmado al respecto el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "Solo en la provincia se han registrado 18.254.687 desplazamientos de largo recorrido en los ocho primeros meses de este año", ha precisado el propio Toscano.

Así, Sevilla acumula hasta el momento el 13,6% de los fallecidos en Andalucía. Los peores resultados interanuales se contabilizan en Cádiz, donde los accidentes de tráfico con víctimas mortales se ha incrementado en un año un 63,6%. Y en cuanto a proporción, el mayor porcentaje de fallecidos se ha registrado en Córdoba, una provincia en la que se han producido el 18,3% de todos los decesos ocurridos en esta comunidad autónoma.