Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes

El Puente del Centenario continúa con su excelsa obra de sustitución de los tirantes con un hito único en la ingeniería, el izado este domingo de una de las dovelas donde irán anclados parte de los nuevos tirantes. De esta manera, arranca la instalación de estas costillas que se levantarán hasta el tablero del puente, una fase de gran complejidad que ha conllevado tanto el cierre total del tráfico como del canal de navegación.

Ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que ha publicado el vídeo con la complicada maniobra del izado de la dovela y que no se ha puesto en marcha "en ningún lugar del mundo antes".

Las obras de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla han cumplido más de cuatro años desde que se iniciaron en verano de 2021. Desde entonces se han ido superando distintas fases de una obra extremadamente compleja que arrancó con el objetivo de finalizar en 2023 y que en estos momentos no tiene fecha de cierre. El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura.

Más de 80 nuevos tirantes

Son más de ochenta nuevos tirantes que se están instalando de forma progresiva y que durante una parte del proceso, la actual, convivirán con los tirantes actuales. Hasta que se culmine la obra y los antiguos sean reemplazados por los nuevos que permitirán además una mayor anchura de la calzada para la incorporación de un nuevo carril.

En 2021 fueron contratadas las obras por importe de 86,4 millones de euros y ya en 2023, el Gobierno central aprobó una primera modificación del contrato por un importe de 16,4 millones de euros. Posteriormente, según consta en una respuesta escrita del Ministerio a la formación Sumar se incorporaron nuevas modificaciones de forma que el presupuesto actualmente vigente es de 128,7 millones de euros, casi un 50% más de lo previsto inicialmente.

Los plazos también se han visto sensiblemente alterados durante este proceso. Las obras se adjudicaron con un plazo estimado de ejecución de 27 meses (dos años y medio) de forma que partían con el objetivo de esta culminadas a finales de 2023. Sin embargo, han pasado ya el doble de tiempo y no se vislumbra aún una fecha clara de finalización de la obra. La última estimación, difundida por el propio ministro, situaba el plazo a lo largo de 2026.