Un joven de Guatemala se muda a Sevilla y revela lo que más le asustaba al llegar a España: "No me dejaba dormir"

Dejar la ciudad de origen y adentrarse en las incógnitas que presenta un nuevo destino es una de las aventuras más excitantes y angustiosas que existen, con miles de dudas, ilusiones y miedos sobrevolando la mente del que se plantea esta meta. Es lo que le sucedió a Alfredo de León cuando decidió dejar su Guatemala natal y trasladarse a Sevilla para encontrar nuevas vivencias y oportunidades.

Tras una primera parada en Barcelona, el joven guatemalteco se mudó a Sevilla, ciudad en la que reside y trabaja en la actualidad y desde donde ha querido mostrar a sus seguidores los aspectos que más temor le despertaban antes de viajar a España.

"El primero era que las personas aquí fueran muy racistas pero, a mi punto de vista, no lo son", ha señalado el joven. De ese modo, este temor empezó a esfumarse cuando visitó Barcelona y descubrió que "los catalanes son un amor de persona", ya que le ayudaban con todo lo necesario, y lo refrendó en Sevilla, donde ha podido contemplar que "los andaluces te tratan muy lindo, de forma muy cariñosa, te ayudan en todo y nunca te tratan mal". "Son lo máximo", ha señalado.

A este miedo se sumaba la diferencia horaria existente entre Guatemala y España, con siete horas por delante -ocho en verano- España con respecto a Guatemala: "El jet lag no me dejaba dormir por las noches. Eran las cuatro o cinco de la madrugada y yo estaba con los ojos pelados viendo vídeos porque no sabía ni qué hacer". Además, ha asegurado: "No logro acostumbrarme al horario de aquí".

El trabajo, una de las preocupaciones de este guatemalteco al mudarse a Sevilla

Por otra parte, el guatemalteco tenía miedo por las dificultades que podría encontrar al buscar trabajo en el país, un temor que ha querido erradicar de la mente de sus conciudadanos: "No es tan fácil encontrar trabajo sin papeles. Cuesta, pero no es imposible".

Además, este joven que se autodefine como un amante del cine, ha encontrado una gran barrera a la hora de acudir a las salas de proyección, ya que en su país estaba acostumbrado a escuchar las películas en el castellano de México, "el que más se usa allí", y no logra acostumbrarse al doblaje en el castellano de España: "Aún hay palabras que no entiendo y no sé qué significan".

Las altas temperaturas de Sevilla, uno de los aspectos que más temía este joven de Guatemala

"Y el quinto es el verano, que se sufre más estando en Sevilla, donde hay un calor de locos", ha señalado el joven. De ese modo, acostumbrado a los 29 grados de la costa de Guatemala, los más de 40 grados que se viven en la provincia hispalense en verano han complicado el aterrizaje del joven en España. "El verano sigue asustándome", ha comentado.

"Y me asustan las leyes, porque sé que no estoy en mi país y nunca haré nada malo contra la ley, y no quiero pagar multas, que por cualquier cosita aquí te están poniendo multas de 50 o 100 euros o más".