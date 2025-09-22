Juan José, mecánico sevillano: "Nunca deberías llevar lleno el depósito de gasolina"

Como previsión a necesidades futuras, muchos son los conductores que deciden llenar su depósito de combustible al máximo para olvidarse de repostar durante una larga temporada. Sin embargo, esta es una situación que se debe evitar porque puede acarrear cuantiosas averías al vehículo.

Así lo ha asegurado Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, que ha explicado: "Nunca deberías llevar lleno el depósito de combustible". Tal y como ha explicado, a pesar de que muchos ciudadanos creen que es positivo llevar su depósito lleno de gasolina o diésel ante cualquier posible incidente, se trata de una realidad que puede ocasionarles la rotura del vehículo o de alguno de sus componentes.

Costosas averías por llevar el depósito lleno, según el mecánico sevillano

"Los coches de gasolina llevan una válvula cánister que, cuando tenemos el depósito demasiado lleno, parte de ese combustible en forma líquida va a pasar a la válvula, que suele tener un filtro de carbón, lo que hará que se pueda corromper, se pone malo y, al final, va a haber que cambiarlo", ha señalado sobre los problemas que puede ocasionar esta sobrealimentación del vehículo en los turismos de gasolina. De ese modo, este gesto podría obligar al conductor a tener que cambiar esta válvula que, al saturarse, puede causar averías costosas y daños permanentes en el vehículo.

Una problemática que suele recrudecerse según el clima y las temperaturas imperantes en el lugar en el que se encuentra el turismo: "En el sur de España, que va a hacer muchísimo más calor, la evaporación del combustible va a reaccionar de diferente forma".

De ese modo, en los casos en los que se mantenga el depósito lleno y las altas temperaturas provoquen la evaporación de parte de este combustible, los componentes de este depósito que se encarga de la respiración, la presión y el flujo del combustible se pueden ver alterados por la falta de espacio para su correcto funcionamiento.

El mecánico sevillano explica las consecuencias de llenar el depósito de gasolina

"Si tenemos el depósito muy cargado, cuando tengamos esos procesos de evaporación, de movimiento, de enfriamiento o de condensación, se va a ver afectado por ese volumen, ya que va a haber más presión", ha recalcado el profesional.

Sin embargo, el mecánico sevillano ha querido dejar claro que, a pesar de los rumores de que esto puede ocasionar que el coche "explote", esto "no va a pasar": "No he visto nunca a ninguno que le haya pasado, porque para algo tiene sus válvulas de presión, que liberarían en el caso de llegar a ese extremo".

"Mi recomendación es que tengáis el depósito a tres cuartos y, como mínimo, a un cuarto, porque así se mantiene el nivel perfecto en el depósito de combustible", ha señalado el profesional sobre la mejor forma de mantener el vehículo de manera óptima para evitar averías.