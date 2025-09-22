La mujer del Tapón en el juicio por el crimen de Torreblanca: "¿Si lo acribillaron? Mira dónde está"

Sesión clave en el juicio por el crimen de Torreblanca, en el que se juzga al Yaki y dos de sus hermanos por el presunto asesinato del Tapón en noviembre de 2022 en Sevilla. Han declarado varios familiares del fallecido y una testigo presencial de los hechos, cayendo la mayoría de ellos en contradicciones resaltadas por las defensas y el Ministerio Fiscal.

La mujer que estuvo en el lugar de los hechos en el momento en que se produjeron los disparos negó haber escuchado detonación alguna. Sin embargo, se ratificó en la testifical que realizó, en la que aseguró haber visto los disparos. En esta ocasión solo situó a dos hombres de espalda en la escena. El magistrado le llegó a señalar que su declaración había sido un "poco confusa".

Los letrados que representan a los acusados y el ministerio público resaltaron igualmente las contradicciones entre las testificales prestadas por los padres del Tapón en esta sesión y anteriormente. Aseguraron que hoy habían dicho la verdad. Antes, por miedo a las amenazas recibidas y por petición de la madre del asesinado, mintieron. "Yo tenía temor a que nos iban a quitar a otro hijo del medio. Mi mujer me dijo que no señalara a nadie porque nos iban a quitar a otro hijo más y [si eso ocurría] ella se cortaba las venas", dijo el padre y corroboró más tarde la madre.

En la sesión de hoy, no obstante, fueron totalmente coherentes las versiones. El padre del Tapón aseguró que vio "al Yaki y el Lucas" disparar a su hijo con sendas escopetas desde su casa y hacer lo propio cuando se acercaron al coche. El tercero en discordia, al que llamó "el gordito", tenía algo entre las manos que no llegó a concretar.

Narró que el hermano del Yaki que portaba la escopeta estaba situado en la azotea. Luego, bajó y se acercó con su hermano al coche. Dispararon al Tapón de nuevo y dio la voz de alarma para que salieran el resto de personas que estaban en la casa de Torrelaguna, unas diez personas que se marcharon en una furgoneta blanca. "Vámonos, que ya está muerto", aseguró en dos ocasiones que dijo el hermano del Yaki antes de huir.

Él llegó al lugar de los hechos tras escuchar los disparos desde el bar en el que estaba tomando un café con el novio de su nieta, sobrina a su vez del finado. Fue su acompañante el que le impidió prestar auxilio a su hijo por miedo de que le hicieran algo a él también. Esta testifical es la primera que coloca al tercer hermano como uno de los que disparó.

Los abogados de la defensa trataron de dilucidar si realmente alcanzó a ver algo por la separación que había desde el bar hasta el lugar de los hechos. "Unos 30 metros".

La madre del Tapón, notablemente nerviosa, corroboró todo lo que expuso su marido. "Por mucho que quiera a un hombre, qué niña no va a ver a su padre cuando le han hecho eso", llegó a decir entre sollozos.

Asimismo, negó que sus hijos tuvieran escopetas o pistolas en su casa. "En mi casa nunca ha habido un arma, jamás en la vida". Las defensas también preguntaron a los padres del Tapón por las acusaciones de abuso sexual existentes sobre el hombre. "Eso es una calumnia que le montaron a mi marido", refirió la mujer, corroborando lo ya expuesto por varón anteriormente.

El hombre que acompañaba al padre del tapón aquella mañana también corroboró la versión expuesta por el abuelo de su novia. Identificó al Lucas en la azotea. El suegro de este hombre es el hermano del Tapón, que fue el primero en testificar, pero no vio los hechos, solo corroboró que a su hermano lo dejaron "vegetal" y estuvo un año en coma.

"Lo acribillaron"

Testificó igualmente en esta sesión la pareja del Tapón en el momento de los hechos. La mujer, a preguntas del Ministerio Fiscal, respondió: "¿Que si lo acribillaron? Mira dónde está".

La mujer, madre de los seis hijos menores de la víctima, aseguró que todo ocurrió tras la fuga de la hija mayor del Tapón, fruto de otra relación, y el hijo del Yaki. "Se fueron los niños. Ese fue el problema. Ese hombre estaba casado y se fue con la niña y dejó a su mujer en su casa", dijo.

Afirmó que el Tapón acudió a hablar con el abuelo, porque con el Yaki no había buena sintonía. De hecho, una de las defensas sacó a relucir que esta mujer había mantenido una relación anterior con el Yaki y por eso había diferencias entre víctima y verdugo desde antaño. La mujer se quejó porque aquello ocurrió hacía mucho tiempo y no tenía nada que ver con los hechos.

"Él iba a hablar con el abuelo. El hijo estaba con el abuelo. Él fue sin saber a quién se iba a encontrar. No tiene armas porque tenemos muchos niños. No llevaba armas, porque la policía le habría cogido el arma", apuntó. En cualquier caso, ella no pudo anticipar lo que iba a ocurrir. "Sé que podía haber un discutimiento, pero no tanto a lo que llegó la cosa", explicó.

A la hora de publicación de esta noticia, la sesión continúa.