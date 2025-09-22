Nueva agresión sanitaria en Sevilla: amenazan y tiran del pelo a una médica por no recetar un antibiótico a un menor

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) denuncia una nueva y "gravísima agresión" sufrida este domingo por una facultativa en el Centro de Salud Pino Montano B. La médica, que se encontraba realizando una guardia en el centro, atendió en consulta a tres adultos que "exigían" la prescripción de un antibiótico para el menor al que acompañaban. De acuerdo con el SMS, la madre, tras entrar en la consulta, "mostró una actitud hostil desde el primer momento" y "escupió un chicle en el suelo y en tono desafiante reclamó la receta del medicamento". Finalmente, según el relato del sindicato, la doctora, tras valorar al niño y no hallar patología alguna, explicó que no había motivo clínico para indicar antibióticos.

En un comunicado, el sindicato relata que la respuesta de la madre fue "proferir amenazas de muerte hasta en tres ocasiones —"¡Como no recetes el antibiótico, te mato… de aquí no sales!"—, llegando a impedir la salida de la médica, a la que agarró del pelo cuando intentaba salir por la puerta trasera". Los enfermeros de la consulta contigua acudieron en su ayuda y, finalmente, fue necesaria la intervención de más de nueve agentes de la Policía Local para controlar la situación y lograr que estas personas abandonaran el centro.

Según apunta el sindicato, la facultativa, tras la agresión, "sufrió una crisis de ansiedad que requirió asistencia inmediata". "A pesar de ello, la profesional está dispuesta a interponer denuncia, lo que supone un acto de valentía considerando el contexto actual", señalan desde el SMS, a lo que añaden: "Cada vez son más los médicos de la provincia de Sevilla que denuncian que, desde distintos Distritos Sanitarios se les anima a no formalizar denuncias salvo que existan lesiones físicas visibles que requieran asistencia sanitaria".

El sindicato sostiene que "en muchos casos se les presiona para que no tramiten el CATI (Hoja de Comunicación de Accidente de Trabajo e Incidencias), negándoles así el reconocimiento de un derecho básico de protección laboral".

El sindicato médico pide refuerzo en la seguridad

Desde el Sindicato Médico de Sevilla califican esta situación de "intolerable". "No se puede minimizar la gravedad de las amenazas verbales ni de las agresiones psicológicas que tienen un impacto directo en la salud física y mental de los profesionales y generan un clima de miedo y desprotección", subrayan. Por ello, reclaman un conjunto de medidas a la Administración sanitaria para mostrar tolerancia cero frente a cualquier agresión a profesionales sanitarios.

Entre las principales destaca el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en los centros de salud, el apoyo legal, administrativo y psicológico real y efectivo para la doctora agredida y para cualquier profesional en circunstancias similares y el reconocimiento inmediato de estas situaciones como accidente laboral, con la tramitación obligatoria del CATI.