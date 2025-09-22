Una nueva subida de precios eleva el conflicto entre la Junta y los atletas de La Cartuja: "Quieren aplicar un tarifazo"

Nuevo captítulo en la tensa relación entre los atletas que entrenan en las instalaciones deportivas La Cartuja y la Junta de Andalucía, que las gestiona a través de la Empresa Pública para Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía. Deportistas y entrenadores aseguran a este periódico estar llegando ya a una situación límite tras una segunda subida de tarifas en apenas unos meses, que está programada para octubre. Esto se suma a la compra de material no consultado con ellos o a mejoras que no terminan de llegar, según denuancian los deportistas. Estas fuentes relataron a El Correo de Andalucía el "terrible" estado de la pista o las salas, a lo que siguió la decisión de la Consejería de cesar a Nicolás Bonilla, director de este centro y de la Ciudad Deportiva de Huelva. Ahora, los atletas afirman que la situación a ido a peor: "Siempre ha existido un diálogo constante con la dirección y se han adaptado las tarifas a las peculiaridades del cliente. Ha habido una parte humana que ahora se ha perdido".

La Consejería de Cultura y Deporte, a preguntas de este periódico, defiende que "las decisiones sobre las tarifas y el uso de las instalaciones se toman considerando el equilibrio entre el fomento del deporte, el mantenimiento de la calidad de las mismas y el desarrollo de políticas con federaciones deportivas, orientando a un perfil de usuario y un tipo de actividad específico, con un enfoque en el alto rendimiento y promoción deportiva". "Están diseñadas para asegurar un acceso justo y equitativo", añaden, aplicándose con esta subida de igual manera en las tres instalaciones deportivas con actividades relacionadas con el atletismo, esto es, las Instalaciones Deportivas La Cartuja, la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga y Estadio de la Juventud de Granada.

Tras la aplicación de unas nuevas tarifas en febrero, el Consejo de Administración de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía ha vuelto a aprobar este verano otro cambio de precios para la temporada 2025/2026, comunicados el 4 de julio a los usuarios y con entrada en vigor el 1 de octubre.

Entre las novedades, los atletas destacan la subida del precio para acceder únicamente al recinto (que pasa de 41 a 45 euros al año), el cobro de las salas de musculación y cardio para atletas federados (cuesta 34 euros cada una, algo que antes estaba incluido), la creación de un epígrafe de academias que afecta a grupos informales de más de 20 personas, o precios no adaptados a las necesidades de los usuarios no federados, que habría provocado la marcha de casi 200 personas.

Pesas oxidadas y antiguas de la sala de musculación de las instaciones deportivas de la Cartuja / Jorge Jiménez

"Si no cambian las cosas nos planteamos tomar medidas más drásticas", asegura Miguel Mora, entrenador de atletismo que también ejerce como portavoz del comité organizado de técnicos y entrenadores de Sevilla en las instalaciones. "Dos subidas en un año es un despropósito, porque además no se ha producido ninguna mejora. Siendo atletas y deportistas federados y de alto rendimiento nunca se han sentado con nosotros para conocer nuestras necesidades pese a que nos prometieron que nos preguntarían", explica a este medio.

Sergio Repiso es otro atleta que hace uso de las instalaciones, desde hace 35 años. "Nos han mandado unos precios ofensivos, cuando ya los subieron en febrero. Sin razonamiento ni criterio, los ponen sin hablar con nadie", añade. Y denuncia: "Pago una anualidad de 45 euros para entrar y ahora me dicen que no puedo hacer uso de ningún otro servicio, que es solo para acceder y para hacer deporte tengo que pagar otra. Prefieren poner unos precios elevados antes que fomentar el deporte. Tú quieres usar las instalaciones públicas, por ejemplo, para hacer una rehabilitación y te dicen que, o te federas o pagas una cuota de los mejores gimnasios privados. Están privatizando las instalaciones".

Sobre estos atletas federados y de alto rendimiento, la Consejería destaca que ya les reserva la jornada de tarde, desde las 17 horas, exclusivamente para ellos como para los clubes amparados bajo la Federación Andaluza de Atletismo y se benefician de bonificaciones especiales gracias a los convenios vigentes con dicha federación. "Las bonificaciones y exenciones solo en 2024 ascendieron a casi 600.000 euros. Hay convenios firmados para el uso bonificado de instalaciones, lo que supone entre el 50% y el 80% de la tarifa, con 21 federaciones deportivas, mientras que los clubes deportivos tienen bonificada la tarifa al 50%".

Vallas rotas de las instalaciones deportivas La Cartuja / Jorge Jiménez

Nuevas tarifas para los usuarios no federados

Desde el punto de vista de los usuarios, Ángel Becerra, que también está al frente de una plataforma de afectados y entrena a jóvenes, muestra su malestar: "Quieren aplicar un tarifazo. Creemos que viene por el cese del director. No estamos en contra de subir las tarifas, pero que sean razonables. Lo quieren convertir en un club privado de élite". Entre sus principales quejas está que "si quieres ir a entrenar con chavales, te dicen que computas como academia y que pagas más". "Ahora si quieres hacer atletismo toca pagar 5 euros por cada día que utilices las pistas", denuncia también.

Fuentes de la Consejería de Cultura y Deporte confirman que los usuarios no federados tienen habilitado el uso de la pista de atletismo en horario de mañana pero se les ha añadido una tarifa diaria de cinco euros, como "ya estaba vigente desde tiempo atrás" en la CD Javier Imbroda de Málaga y el Estadio de la Juventud de Granada. Además, para las actividades en grupo, como la formación a terceros para preparar oposiciones o entrenamientos grupales, "considerándose una actividad de colectivo o academia, independientemente de la condición individual de sus miembros, existen tres tarifas de precios dependiendo de los días de uso, número de deportistas y espacios a utilizar, y no están sujetas a bonificación", añaden estas fuentes. El pago sería mensual y nominativo de la persona o titular del grupo.

Marcha de casi 200 usuarios y mejoras pendientes

Como ya informó El Correo de Andalucía, el estado de las instalaciones se alejaba bastante de lo que debe ser la fábrica de los futuros atletas de Sevilla. De hecho, allí entrena la atleta más rápida de la historia del atletismo español, la sevillana Maribel Pérez, que este 2025 logró el récord nacional de 60 metros lisos durante el Campeonato de España. Los principales desperfectos se centraban en la falta de iluminación y en un material roto, antiguo y escaso en las pistas y las salas de musculación. Por estos motivos y las nuevas tarifas, los deportistas denuncian que se han marchado recientemente casi 200 usuarios.

"Coco es un entrenador de atletismo y preparador de policías, que además aportó material suyo, y con cerca de 50 bomberos se ha marchado a las instalaciones de Bellavista", asegura Miguel Mora. "200 personas se han ido de las instalaciones, pero les da igual", añade Sergio Repiso, en concreto "a las del IMD en San Pablo y Bellavista, como Bomberos y Policía Nacional. Hacían uso de mañana, para recuperación de lesiones u oposiciones para Aduadas, Ejército...".

Entrada de las instalaciones deportivas La Cartuja, de la Junta de Andalucía / Jorge Jiménez

Lo que más les enfada a estos atletas y usuarios es la tardanza en las mejoras o que algunas se hayan hecho sin sus recomendaciones, como la compra de material para las nuevas salas que ahora tendrán que pagar. "Hemos tenido un gimnasio con pesas del año 92 y del 99. Y casualmente ahora han decidido invertir pero nos cobran más", se queja Repiso. Estos afectados ya han creado incluso una plataforma ciudadana para mostrar su rechazo por lo que consideran "una barrera económica que limitará el acceso al deporte para cientos de personas, especialmente jóvenes, familias y deportistas amateur", pidiendo "la paralización inmediata de la subida de tarifas" o "la apertura de un diálogo transparente". Ya han lanzado una recogida de firmas en Change.org y, el próximo paso podría ser una movilización.