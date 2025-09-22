Nuevo incendio junto al Auditorio Rocío Jurado, ya son tres en una semana

Nuevo incendio en los alrededores del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el tercer siniestro de este tipo en una semana. Todo comenzó con varias llamadas alrededor de las 15.50 horas alertando de "una gran columna de humo detrás del Auditorio" divisado desde la pasarela del Puente de la Barqueta, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112. No hay constancia de daños personales.

De inmediato se movilizaron efectivos de bomberos, Policía Nacional y Cecop, que se encuentran en el lugar trabajando en la extinción del fuego en esta zona de La Cartuja.

Se trata del tercer incendio en una semana, después de que se registrarán otros dos incendios, uno el pasado martes y otro el pasado jueves, donde efectivos de Bomberos de la localidad tuvieron que desplazarse a la misma zona tras recibir avisos de fuego.

Ambos casos se dieron sin víctimas y fueron extinguidos de forma favorable. En este caso, las dotaciones continúan los trabajos de sofoco y extinción de las llamas.