Nuevo incendio junto al Auditorio Rocío Jurado, ya son tres en una semana
Efectivos de bomberos, Policía Nacional y Cecop se encuentran trabajando en la extinción del fuego
Nuevo incendio en los alrededores del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el tercer siniestro de este tipo en una semana. Todo comenzó con varias llamadas alrededor de las 15.50 horas alertando de "una gran columna de humo detrás del Auditorio" divisado desde la pasarela del Puente de la Barqueta, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112. No hay constancia de daños personales.
De inmediato se movilizaron efectivos de bomberos, Policía Nacional y Cecop, que se encuentran en el lugar trabajando en la extinción del fuego en esta zona de La Cartuja.
Se trata del tercer incendio en una semana, después de que se registrarán otros dos incendios, uno el pasado martes y otro el pasado jueves, donde efectivos de Bomberos de la localidad tuvieron que desplazarse a la misma zona tras recibir avisos de fuego.
Ambos casos se dieron sin víctimas y fueron extinguidos de forma favorable. En este caso, las dotaciones continúan los trabajos de sofoco y extinción de las llamas.
- Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
- El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
- Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
- La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
- Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes