La Policía Local suma 150 denuncias por pintadas y grafitis en Sevilla en un año: las multas pueden llegar a 3.000 euros

La unidad anti pintadas vandálicas de la Policía Local ha identificado en un año a más de 40 personas y ha formulado 150 denuncias por grafitis o pintadas en la vía pública. Los responsables de estos actos se exponen a sanciones de hasta 3.000 euros, según recoge la ordenanza municipal de limpieza y residuos aprobada en 2024.

Esta nueva unidad se puso en marcha en agosto de 2024 con una serie de agentes que, según destaca el Ayuntamiento de Sevilla, "cuentan con una amplia trayectoria en la materia y formación pericial en grafística". Desde entonces, se han identificado a más de 40 personas y se han tramitado más de 150 denuncias. Entre ellas destacan los atestados por atentar contra elementos del Patrimonio histórico de lugares emblemáticos de la ciudad como el Puente de Isabel II, la fachada de la propia Casa Consistorial y la Parroquia de San Lorenzo. Aunque los agentes trabajan en todo el conjunto de la ciudad, se han fijado puntos y ubicaciones consideradas más vulnerables por la reincidencia de pintadas vandálicas.

La ordenanza municipal recoge sanciones de entre 750 y 1.500 euros por la realización de pintadas vandálicas y grafitis en la vía pública una cuantía que se puede elevar hasta los 3.000 euros cuando afecten a elementos protegidos o edificios catalogados como BIC.

Retirada de pintadas

Junto a esto, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una Brigada de Pintadas Antivandálicas que hasta el momento ha realizado 15.400 actuaciones.

"Desde el Ayuntamiento se aborda el problema de las pintadas antivandálicas de forma trasversal y gracias al trabajo conjunto de las diferentes áreas, ya existe una colaboración directa y permanente entre los de la policía y la Gerencia para conseguir una mayor eficacia que redunde en el beneficio del ciudadano", subrayan desde el gobierno local.