La reforma de Torneo comienza con la tala de 141 árboles "deteriorados" para plantar 154 ejemplares nuevos

Desde primera mañana, empezando por Barqueta y hasta Plaza de Armas, han empezado a caer árboles de uno en uno. El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado este lunes con los trabajos para la transformación de la mediana de Torneo para renovar por completo la zona ajardinada y plantar nuevos ejemplares dentro del plan de mejora de los principales accesos a la ciudad. La primera tarea está siendo retirar todos los árboles que se distribuyen a lo largo de la parte central. Concretamente, se van a apear 141 que, según el Ayuntamiento, se encuentran en "malas condiciones y deteriorados" y se han trasplantado 15 a la zona de Hispano Aviación. A cambio, el proyecto incluye la plantación de 154 nuevos árboles de especies ornamentales, resistentes y adaptadas al clima sevillano.

Según el Consistorio, estos árboles fueron plantados en los años noventa en una mediana muy estrecha sin tener en cuenta que se trata de especies "poco compatibles con el tráfico rodado". "Muchos de ellos quedaron mal implantados, con raíces débiles y con poco más que el cepellón original del vivero como único punto de anclaje. El terreno, además, está agotado y compactado, sin capacidad de regenerarse, lo que ha limitado de forma importante su desarrollo", añaden.

Además, a lo largo de los años esta zona "ha sufrido podas severas que han marcado su devenir decrépito, y no aportaban, desde hace años, beneficios ecosistémicos". Con estas obras se pretende corregir está problemática, plantando especies más adecuadas, además de un sistema de riego. Ya en el pasado, continúan estas fuentes, se intentó plantar más pero no salía adelante nada por el mal estado del terreno.

"Con la renovación no solo resolvemos un problema de salud vegetal y ecosistémica, sino que pasamos a tener un arbolado sano, más fuerte y adecuado, con más ejemplares que los actuales y con un diseño que garantiza su futuro", concluyen.

Los apeos se han realizado, como es preceptivo, previa publicación de las fichas en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla. En ellas se detalla que los ejemplares se encuentran "muy desvitalizados con un decaimiento irreversible y en regresión". "Tienen un porcentaje de copa viva respecto al volumen original por debajo de las características dendométricas ideales, y con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por degradación en el futuro. Hay un deterioro estructural irreparable y decaimiento permanente lo que implica además, una disminución sustancial del aporte de valor ambiental en cuanto a cobertura arbórea", recogen las fichas publicadas por el Ayuntamiento.

Los informes, no obstante, sí puntualizan que no se trata de árboles que se encuentren en situación de riesgo: "Aunque no existe un riesgo inminente de fallo, su viabilidad mecánica y funcional, a corto plazo, ha quedado comprometida de manera definitiva. Debido a su baja vitalidad no dispone de los suficientes recursos para hacer frente a agentes patógenos y consolidar estructuras debilitadas ni para generar unos beneficios ecosistémicos relevantes".

El proyecto de mejora

En la mediana de Torneo está prevista la plantación de 154 nuevos árboles de especies ornamentales, resistentes y adaptadas al clima sevillano. Se incorporarán palmeras reinas, que aportan porte y elegancia al conjunto; cicas, una especie ornamental de gran vistosidad que se adapta perfectamente a altas temperaturas y bajo consumo hídrico y otras especies en el entorno de la Plaza Duquesa Cayetana. El diseño pretende dar protagonismo al árbol de Júpiter, una especie "adecuada para Sevilla por su resistencia al clima" que se caracteriza por su floración llamativa con tonos rosados y violetas y su corteza decorativa.

Nueva imagen de la mediana de Torneo / El Correo

La actuación también incluye la implantación de un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, ya empleado en la avenida Kansas City. Se trata de una cobertura de bajo mantenimiento, adaptada al clima sevillano, que "garantiza un aspecto verde durante todo el año".

Un carril cortado por sentido

El dispositivo de movilidad ha arrancado con el corte de los dos carriles centrales pegados a la mediana, en ambos sentidos. Es decir, quitando un carril por sentido separado con conos y dejando así espacio suficiente para estos primeros trabajos. Los árboles, una vez tirados, han sido recogidos por el Ayuntamiento para terminar con esta primera actuación a lo largo de la mañana, algo que se extenderá posteriormente por la Avenida Jiménez Becerril hasta completar el cambio paisajístico y de imagen de todo el acceso norte a la ciudad. Junto a esto se intervendrá también en las avenidas de Kansas City, Jerez, Tarso, Ferroviarios, Alfredo Krauss y Ucrania.

Cinco meses estarán estas vías en obras como parte de un proyecto que tiene la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio y que busca renovar por completo la mediana con nuevas zonas ajardinadas y arbolado.