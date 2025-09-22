El ruido de la A-49 se reducirá en Camas, Tomares, Bormujos y Castilleja de la Cuesta con pantallas y un nuevo asfalto

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los municipios que se sitúan en torno a las grandes infraestructuras de tráfico es el ruido que tienen que soportar por el gran y continuo tránsito de vehículos. Los términos municipales de Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos, en el Aljarafe sevillano, se ven afectadas por su cercanía con la A-49 y, para hacer frente a las molestias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación un contrato de obras para ejecutar actuaciones de la Fase II del Plan de Acción contra el Ruido (PAR) en esta zona.

El montante destinado a esta intervención se acerca a los 25 millones de euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 29 meses, según se refleja en la publicación realizada por parte de la cartera que dirige Óscar Puente, en la Plataforma de Contratación del Estado, que define que el objeto de la actuación se sitúa entre los kilómetros 0 y 4,465 de la citada autovía y que no requiere de ser sometida a evaluación de impacto ambiental, según la normativa estatal. Esta intervención fue autorizada por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio.

La solución planteada en el pliego para evitar el ruido que la autovía provoca en el entorno, incluye la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento actual por otro fonoabsorbente, de manera que reduzca el impacto auditivo de la circulación de todo tipo de vehículos por esta vía que une las provincias de Sevilla y Huelva. En total, se han proyectado más de dos kilómetros de pantallas ubicadas en distintas ubicaciones de este tramo de la A-49. En concreto, las obras se llevarán a cabo en cinco zonas diferenciadas, tanto en la margen izquierda como en la derecha de dicha autovía.

Diseño de las pantallas

Todas las pantallas tienen en común la superestructura que está formada a base de perfiles metálicos HEB como soporte de los paneles metálicos. Generalmente, dichos postes metálicos tienen una separación de 4 metros, exceptuando en el extremo de algunas pantallas donde las acciones de viento son mayores y es necesario reducir la separación a 2 metros, detalla el documento consultado. Los paneles, continúa, se encajan directamente en los perfiles metálicos, "instalándose suplementos de neopreno para contrarrestar la holgura entre el ancho del panel y la distancia entre alas".

Por otro lado, los postes metálicos se unen a la cimentación por medio de placas de anclaje soldados a los perfiles en su base. La placa de anclaje queda atornillada a una serie de pernos embebidos previamente en el hormigón de la cimentación. Con respecto a la cimentación, esta varía según cada localización. Esto se debe principalmente al espacio existente en cada emplazamiento para poder cumplir con los requisitos de los sistemas de contención, existentes o a disponer, así como los de drenaje existentes, subraya el pliego.

Dado que todas las acciones se llevan a cabo dentro de la calzada de la A-49 (mediante la sustitución del pavimento por un material fonoabsorbente) o en la explanación de la carretera (con la instalación de pantallas acústicas), no será necesario realizar expropiaciones, ocupaciones temporales ni imposiciones de servidumbres.