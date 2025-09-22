Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

El ruido de la A-49 se reducirá en Camas, Tomares, Bormujos y Castilleja de la Cuesta con pantallas y un nuevo asfalto

El Ministerio de Transportes licita las obras reducir el impacto auditivo, una actuación que tendrá una inversión de unos 25 millones y un plazo de ejecución de 29 meses

Recreación de la implantación de pantallas acústicas en una carretera realizada con IA.

Recreación de la implantación de pantallas acústicas en una carretera realizada con IA. / El Correo

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los municipios que se sitúan en torno a las grandes infraestructuras de tráfico es el ruido que tienen que soportar por el gran y continuo tránsito de vehículos. Los términos municipales de Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos, en el Aljarafe sevillano, se ven afectadas por su cercanía con la A-49 y, para hacer frente a las molestias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación un contrato de obras para ejecutar actuaciones de la Fase II del Plan de Acción contra el Ruido (PAR) en esta zona.

El montante destinado a esta intervención se acerca a los 25 millones de euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 29 meses, según se refleja en la publicación realizada por parte de la cartera que dirige Óscar Puente, en la Plataforma de Contratación del Estado, que define que el objeto de la actuación se sitúa entre los kilómetros 0 y 4,465 de la citada autovía y que no requiere de ser sometida a evaluación de impacto ambiental, según la normativa estatal. Esta intervención fue autorizada por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio.

La solución planteada en el pliego para evitar el ruido que la autovía provoca en el entorno, incluye la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento actual por otro fonoabsorbente, de manera que reduzca el impacto auditivo de la circulación de todo tipo de vehículos por esta vía que une las provincias de Sevilla y Huelva. En total, se han proyectado más de dos kilómetros de pantallas ubicadas en distintas ubicaciones de este tramo de la A-49. En concreto, las obras se llevarán a cabo en cinco zonas diferenciadas, tanto en la margen izquierda como en la derecha de dicha autovía.

Diseño de las pantallas

Todas las pantallas tienen en común la superestructura que está formada a base de perfiles metálicos HEB como soporte de los paneles metálicos. Generalmente, dichos postes metálicos tienen una separación de 4 metros, exceptuando en el extremo de algunas pantallas donde las acciones de viento son mayores y es necesario reducir la separación a 2 metros, detalla el documento consultado. Los paneles, continúa, se encajan directamente en los perfiles metálicos, "instalándose suplementos de neopreno para contrarrestar la holgura entre el ancho del panel y la distancia entre alas".

Por otro lado, los postes metálicos se unen a la cimentación por medio de placas de anclaje soldados a los perfiles en su base. La placa de anclaje queda atornillada a una serie de pernos embebidos previamente en el hormigón de la cimentación. Con respecto a la cimentación, esta varía según cada localización. Esto se debe principalmente al espacio existente en cada emplazamiento para poder cumplir con los requisitos de los sistemas de contención, existentes o a disponer, así como los de drenaje existentes, subraya el pliego.

Noticias relacionadas y más

Dado que todas las acciones se llevan a cabo dentro de la calzada de la A-49 (mediante la sustitución del pavimento por un material fonoabsorbente) o en la explanación de la carretera (con la instalación de pantallas acústicas), no será necesario realizar expropiaciones, ocupaciones temporales ni imposiciones de servidumbres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
  2. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  3. Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
  4. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  5. La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
  6. Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
  7. Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
  8. El centro de Tomares sufre una 'salida masiva de cucarachas' por el 'cierre incompleto' del tanque de tormentas

El ruido de la A-49 se reducirá en Camas, Tomares, Bormujos y Castilleja de la Cuesta con pantallas y un nuevo asfalto

El ruido de la A-49 se reducirá en Camas, Tomares, Bormujos y Castilleja de la Cuesta con pantallas y un nuevo asfalto

Una nueva subida de precios eleva el conflicto entre la Junta y los atletas de La Cartuja: "Quieren aplicar un tarifazo"

Una nueva subida de precios eleva el conflicto entre la Junta y los atletas de La Cartuja: "Quieren aplicar un tarifazo"

Del tranvibús en Campana a la mediana de Torneo: inicio de semana en Sevilla marcado por nuevos cortes de tráfico

Del tranvibús en Campana a la mediana de Torneo: inicio de semana en Sevilla marcado por nuevos cortes de tráfico

¿Cuándo llegará el Metro a Sevilla Este? Los vecinos reclaman la línea 2 tras los atascos por el tranvibús

¿Cuándo llegará el Metro a Sevilla Este? Los vecinos reclaman la línea 2 tras los atascos por el tranvibús

El Parque Empresarial Carretera Amarilla estará de obras durante ocho semanas con cortes de tráfico

El Parque Empresarial Carretera Amarilla estará de obras durante ocho semanas con cortes de tráfico

Hallan muerto en una finca al hombre que apuñaló a su expareja en Cantillana

Hallan muerto en una finca al hombre que apuñaló a su expareja en Cantillana

El Parque de Bomberos de San Bernardo afrontará una reforma integral: la fachada, las cubiertas y la torre serán restauradas

El Parque de Bomberos de San Bernardo afrontará una reforma integral: la fachada, las cubiertas y la torre serán restauradas

El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses

El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
Tracking Pixel Contents