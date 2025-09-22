Una sala de lactancia y consultas nuevas: el centro de salud de Los Remedios culmina su ampliación tras más de un año en obras

El centro de salud Virgen de África estrena consultas nuevas, una sala de lactancia, acceso externo adicional y una zona superior con vestuarios, biblioteca y sala de estar. Estas son las principales novedades que ha destacado la consejera de Salud, Rocío Hernández, durante su visita este lunes para inaugurar el nuevo espacio situado en la calle homónima. Tras un año y medio de obras, Hernández ha anunciado un incremento de tres consultas pasando de 19 a 22. Además, el centro ha ampliado su espacio en 253 metros adicionales, con una superficie total de 1.451 metros.

A primera hora de la mañana, el centro de salud Virgen de África, situado en el corazón de Los Remedios (Sevilla), no dejaba de recibir a personas que llegaban para acudir a su cita con los profesionales, como es habitual. Sin embargo, este lunes los pasillos del ambulatorio también los recorrían la consejera de Salud y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con motivo de la inauguración tras la ampliación de este espacio.

Fotografía de familia de autoridades y dirección del centro de salud Virgen de África tras la inauguración del edificio por la ampliación del espacio. / Rocío Soler Coll

"Esta reforma ha estado basada en los criterios más exigentes en seguridad, accesibilidad y eficiencia energética", ha informado la consejera durante su encuentro con los medios a su llegada al centro de salud. "Es un ejemplo más de ese compromiso e inversión que hace el gobierno de la Junta de Andalucía en salud, con siete hospitales nuevos, cinco hospitales de día, 10 centros de salud, 19 consultorios y 25 CAIT", ha añadido sobre actuaciones que han supuesto una inversión de 2.800.000 millones de euros en seis años para financiar 1.800 infraestructuras. "Tenemos varios centros de salud para inaugurar en la provincia de Sevilla y Málaga", ha adelantado Hernández.

Mayor accesibilidad y una sala de lactancia nueva

De acuerdo con la consejera, el diseño del nuevo centro se ha enfocado en la "comodidad y funcionalidad para usuarios y profesionales". Con el fin de obtener una mayor accesibilidad, el mayor número de consultas se ha trasladado a la planta baja, dejando la primera planta para uso del personal. Se han creado zonas diferenciadas para urgencias y pediatría, esta última con una nueva sala de lactancia. "Era algo muy demandado por las madres y los padres, el hecho de tener un espacio apartado que forme parte de la pediatría adulta, que es uno de los criterios fundamentales en la atención a la población pediátrica.

El número de consultas ha pasado de 19 a 22, y en la planta baja hay ahora 16 consultas con salas de espera separadas y "bien ventiladas". Asimismo, la reubicación del área de administración ha permitido abrir un segundo acceso lateral desde la calle. En la planta primera, los profesionales cuentan con vestuarios, sala de estar y una biblioteca, optimizando los espacios.

La consejera de Salud, Rocío Hernández, en una de las nuevas consultas del centro de salud Virgen de África. / Rocío Soler Coll

“En resumen, esta actuación no es solo una obra de infraestructura, sino una apuesta por una atención más accesible, cómoda y digna, garantizando, al mismo tiempo, mejores condiciones de trabajo para los profesionales sanitarios”, ha concluido Hernández.

A la inauguración ha asistido también el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez; el delegado territorial de Salud y Consumo, Manuel Molina; la concejala de Deporte y Promoción de la Salud, Silvia Pozo; el concejal del distrito Triana y Los Remedios, Manuel Alés; y la directora del Distrito Sanitario Sevilla, Susana Padrones.

1.800 reformas desde 2018

La consejera ha recordado que el Gobierno andaluz ha mejorado las infraestructuras sanitarias con 2.892 millones de inversión y más de 1.800 actuaciones desde 2019, lo que supone “una apuesta decidida del ejecutivo por la mejora y modernización de la red sanitaria pública de Andalucía”.

Del mismo modo, Hernández ha asegurado que "la provincia de Sevilla ha experimentado una inversión de 155,7 millones de euros con 15,6 millones aprobados para 2025”.

La consejera de salud, Rocío Hernández, ayuda a una vecina a registrar su cita en el centro de salud Virgen de África. / Rocío Soler Coll

Con estas inversiones se ha materializado el Centro de Alta Resolución de Especialidades Médicas de Los Alcores, se ha concluido el Consultorio Almadén de la Plata y se ha ampliado el Centro de Salud San Juan Aznalfarache. Además, se ha abierto siete nuevos centros de Atención Infantil Temprana en La Algaba, Morón de la Frontera, Pilas, Burguillos, Alcalá de Guadaira, Arahal, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca.

Según Salud, en breve se finalizará también el nuevo Centro de Salud de El Cerro del Águila. La red hospitalaria ha sumado el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, rehabilitado e inaugurado por este Ejecutivo, el Hospital de Día Médico de Osuna y el Hospital de Día de Cardiología del Virgen del Rocío. Se han realizado importantes mejoras y reformas en el Hospital General, la UCI, el Área Quirúrgica del Bloque Infantil y la Unidad de Salud Mental del Virgen del Rocío.

Finalmente, la consejera ha asegurado que están "muy pendientes" con todo lo que se puede avanzar con el Hospital de Cádiz y la ciudad sanitaria de Jaén.