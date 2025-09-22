El servicio de serenos de Sevilla se amplía a 50 agentes que recorrerán una treintena de barrios

La nueva unidad de serenos de Sevilla entrará en funcionamiento el 1 de octubre y estará conformada finalmente por medio centenar de agentes. Todos ellos realizarán labores de vigilancia, acompañamiento o mediación en un total de 29 barrios de Sevilla en una nueva edición de un programa que arrancó en diciembre de 2023 sobre todo en las calles del conjunto histórico de la ciudad.

Los 50 nuevos serenos (una cifra que se ha ampliado respecto a los 36 previstos) realizan durante esta semana un curso de formación en los diferentes protocolos de actuación por parte del Cecop y de Protección Civil. A esto se añade, como novedad, que recibirán una formación específica en prevención para la violencia de género por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y contra la LGTBfobia.

Esta ampliación en el número de agentes permite incrementar las zonas. Así a los barrios ya anunciados se han añadido El Prado, el Porvenir y Huerta de la Salud. Además de estos tres este programa municipal llegará a otras 26 áreas: Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Vicente, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal, Santa Cruz, La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Roque, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Los Remedios y tres zonas de Sevilla Este (Avenida Emilio Lemos, Avenida Luis Uruñuela y Avenida de las Ciencias).

Los serenos realizarán sus rondas de 23:00 a 7:00 horas los 365 días, por lo que se amplía también en una hora más las rutas de estos agentes. El contrato cubrirá así 110.960 horas de servicio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de un año más de prórroga.

Plan de inserción laboral

Este programa, como ocurrió en su primera edición, está diseñado también para generar una oportunidad de inserción laboral para personas desempleadas. En total, 40 de las incorporaciones son personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia ERACIS+.

“No solo mejoramos la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad, sino que la incorporación de medio centenar de serenos se convierte en una oportunidad laboral para aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo”, resumió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha mantenido un encuentro con los nuevos serenos previo a su incorporación a sus puestos.

A diferencia de su primera edición, en esta ocasión el Ayuntamiento ha licitado un contrato para que sea una empresa externa quien asuma este servicio por un importe de 3,6 millones de euros.

“Dije que los serenos venían para quedarse, y así estamos cumpliendo. Los serenos han demostrado ser un recurso útil, eficaz y cercano. Su presencia incrementa la percepción de seguridad, mejora la convivencia y contribuye a que Sevilla sea una ciudad más segura y solidaria”, concluyó el alcalde.