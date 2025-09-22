Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El servicio de serenos de Sevilla se amplía a 50 agentes que recorrerán una treintena de barrios

Tras un periodo de formación se incorporarán a sus puestos a partir del 1 de octubre

Los serenos recorren las calles del centro de Sevilla

Los serenos recorren las calles del centro de Sevilla / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

La nueva unidad de serenos de Sevilla entrará en funcionamiento el 1 de octubre y estará conformada finalmente por medio centenar de agentes. Todos ellos realizarán labores de vigilancia, acompañamiento o mediación en un total de 29 barrios de Sevilla en una nueva edición de un programa que arrancó en diciembre de 2023 sobre todo en las calles del conjunto histórico de la ciudad.

Los 50 nuevos serenos (una cifra que se ha ampliado respecto a los 36 previstos) realizan durante esta semana un curso de formación en los diferentes protocolos de actuación por parte del Cecop y de Protección Civil. A esto se añade, como novedad, que recibirán una formación específica en prevención para la violencia de género por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y contra la LGTBfobia.

Esta ampliación en el número de agentes permite incrementar las zonas. Así a los barrios ya anunciados se han añadido El Prado, el Porvenir y Huerta de la Salud. Además de estos tres este programa municipal llegará a otras 26 áreas: Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Vicente, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal, Santa Cruz, La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Roque, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Los Remedios y tres zonas de Sevilla Este (Avenida Emilio Lemos, Avenida Luis Uruñuela y Avenida de las Ciencias).

Los serenos realizarán sus rondas de 23:00 a 7:00 horas los 365 días, por lo que se amplía también en una hora más las rutas de estos agentes. El contrato cubrirá así 110.960 horas de servicio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de un año más de prórroga.

Plan de inserción laboral

Este programa, como ocurrió en su primera edición, está diseñado también para generar una oportunidad de inserción laboral para personas desempleadas. En total, 40 de las incorporaciones son personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia ERACIS+.

No solo mejoramos la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad, sino que la incorporación de medio centenar de serenos se convierte en una oportunidad laboral para aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo”, resumió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha mantenido un encuentro con los nuevos serenos previo a su incorporación a sus puestos.

A diferencia de su primera edición, en esta ocasión el Ayuntamiento ha licitado un contrato para que sea una empresa externa quien asuma este servicio por un importe de 3,6 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

“Dije que los serenos venían para quedarse, y así estamos cumpliendo. Los serenos han demostrado ser un recurso útil, eficaz y cercano. Su presencia incrementa la percepción de seguridad, mejora la convivencia y contribuye a que Sevilla sea una ciudad más segura y solidaria”, concluyó el alcalde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
  2. Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
  3. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  4. El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
  5. Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
  6. La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
  7. Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato
  8. El Ayuntamiento reactiva su gran plan de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega

La reforma de Torneo comienza con la tala de 141 árboles "deteriorados" para plantar 154 ejemplares nuevos

La reforma de Torneo comienza con la tala de 141 árboles "deteriorados" para plantar 154 ejemplares nuevos

Primeros trabajos en la mediana de Torneo con apeos y cortes de tráfico

Primeros trabajos en la mediana de Torneo con apeos y cortes de tráfico

Amazon oferta más de 500 puestos entre Sevilla, Cádiz y Granada

Amazon oferta más de 500 puestos entre Sevilla, Cádiz y Granada

El servicio de serenos de Sevilla se amplía a 50 agentes que recorrerán una treintena de barrios

El servicio de serenos de Sevilla se amplía a 50 agentes que recorrerán una treintena de barrios

Los Reyes, fascinados con la investigación arqueológica en Luxor de la egiptóloga sevillana Myriam Seco

Los Reyes, fascinados con la investigación arqueológica en Luxor de la egiptóloga sevillana Myriam Seco

Los fallecidos en las carreteras de Sevilla se reducen un 37% pese a registrar "máximos históricos de desplazamientos"

Los fallecidos en las carreteras de Sevilla se reducen un 37% pese a registrar "máximos históricos de desplazamientos"

Las vallas y los cortes de tráfico llegan al Centro por la obra del tranvibús: "Nos afectará mucho, pero nos adaptaremos"

Las vallas y los cortes de tráfico llegan al Centro por la obra del tranvibús: "Nos afectará mucho, pero nos adaptaremos"

Una sala de lactancia y consultas nuevas: el centro de salud de Los Remedios culmina su ampliación tras más de un año en obras

Una sala de lactancia y consultas nuevas: el centro de salud de Los Remedios culmina su ampliación tras más de un año en obras
Tracking Pixel Contents