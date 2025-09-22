Sevilla estrenará en 2026 un nuevo vuelo directo con Marsella
Transavia conectará el aeropuerto de San Pablo con la ciudad francesa a partir del próximo mes de marzo
Sevilla tendrá una nueva conexión aérea directa con Marsella. Transavia, la aerolínea low-cost del grupo Air France-KLM, ha previsto para la próxima temporada de verano una ruta entre el aeropuerto de San Pablo y la ciudad francesa, dentro de la apuesta de ampliación de su red. De este modo, se incrementará un 17 % el número de plazas disponibles respecto al verano anterior.
Los billetes para la temporada de verano 2026, que se extenderá del 29 de marzo al 31 de octubre, ya están a la venta en la web oficial de la aerolínea. Además, Transavia facilita la compra anticipada gracias a su innovadora plataforma de reventa de billetes, que ofrece a los pasajeros una mayor flexibilidad a la hora de planificar sus viajes, señala la compañía en un comunicado.
Antes, a finales de octubre, la aerolínea incorporará una nueva ruta directa desde Sevilla a la ciudad francesa de Toulouse, en el marco de la temporada de invierno, y lo hará con dos frecuencias semanales, jueves y domingos.
Con estas incorporaciones, Transavia suma once destinos europeos desde la capital andaluza, reforzando su presencia en la ciudad y posicionándola como una de las ciudades más importantes en España para la compañía, como destaca en un comunicado. Transavia tiene ya rutas directas con Ámsterdam, Eindhoven y Róterdam (Países Bajos); Bruselas (Bélgica); Burdeos, Lyon, Montpellier, Nantes y París (Francia).
