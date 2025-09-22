Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla estrenará en 2026 un nuevo vuelo directo con Marsella

Transavia conectará el aeropuerto de San Pablo con la ciudad francesa a partir del próximo mes de marzo

La aerolínea Transavia

La aerolínea Transavia / El correo

El Correo

El Correo

Sevilla

Sevilla tendrá una nueva conexión aérea directa con Marsella. Transavia, la aerolínea low-cost del grupo Air France-KLM, ha previsto para la próxima temporada de verano una ruta entre el aeropuerto de San Pablo y la ciudad francesa, dentro de la apuesta de ampliación de su red. De este modo, se incrementará un 17 % el número de plazas disponibles respecto al verano anterior.

Los billetes para la temporada de verano 2026, que se extenderá del 29 de marzo al 31 de octubre, ya están a la venta en la web oficial de la aerolínea. Además, Transavia facilita la compra anticipada gracias a su innovadora plataforma de reventa de billetes, que ofrece a los pasajeros una mayor flexibilidad a la hora de planificar sus viajes, señala la compañía en un comunicado.

Antes, a finales de octubre, la aerolínea incorporará una nueva ruta directa desde Sevilla a la ciudad francesa de Toulouse, en el marco de la temporada de invierno, y lo hará con dos frecuencias semanales, jueves y domingos.

Noticias relacionadas y más

Con estas incorporaciones, Transavia suma once destinos europeos desde la capital andaluza, reforzando su presencia en la ciudad y posicionándola como una de las ciudades más importantes en España para la compañía, como destaca en un comunicado. Transavia tiene ya rutas directas con Ámsterdam, Eindhoven y Róterdam (Países Bajos); Bruselas (Bélgica); Burdeos, Lyon, Montpellier, Nantes y París (Francia).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
  2. Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
  3. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  4. El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
  5. Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
  6. La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
  7. Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato
  8. El Ayuntamiento reactiva su gran plan de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega

Los fallecidos en las carreteras de Sevilla se reducen un 37% pese a registrar "máximos históricos de desplazamientos"

Los fallecidos en las carreteras de Sevilla se reducen un 37% pese a registrar "máximos históricos de desplazamientos"

Las vallas y los cortes de tráfico llegan al Centro por la obra del tranvibús: "Nos afectará mucho, pero nos adaptaremos"

Las vallas y los cortes de tráfico llegan al Centro por la obra del tranvibús: "Nos afectará mucho, pero nos adaptaremos"

Una sala de lactancia y consultas nuevas: el centro de salud de Los Remedios culmina su ampliación tras más de un año en obras

Una sala de lactancia y consultas nuevas: el centro de salud de Los Remedios culmina su ampliación tras más de un año en obras

La Policía Local suma 150 denuncias por pintadas y grafitis en Sevilla en un año: las multas pueden llegar a 3.000 euros

La Policía Local suma 150 denuncias por pintadas y grafitis en Sevilla en un año: las multas pueden llegar a 3.000 euros

Sevilla estrenará en 2026 un nuevo vuelo directo con Marsella

Sevilla estrenará en 2026 un nuevo vuelo directo con Marsella

La reforma de Torneo comienza con la tala de 141 árboles "deteriorados" para plantar 154 ejemplares nuevos

La reforma de Torneo comienza con la tala de 141 árboles "deteriorados" para plantar 154 ejemplares nuevos

El ruido de la A-49 se reducirá en Camas, Tomares, Bormujos y Castilleja de la Cuesta con pantallas y un nuevo asfalto

El ruido de la A-49 se reducirá en Camas, Tomares, Bormujos y Castilleja de la Cuesta con pantallas y un nuevo asfalto

Una nueva subida de precios eleva el conflicto entre la Junta y los atletas de La Cartuja: "Quieren aplicar un tarifazo"

Una nueva subida de precios eleva el conflicto entre la Junta y los atletas de La Cartuja: "Quieren aplicar un tarifazo"
Tracking Pixel Contents