Las vallas y los cortes de tráfico llegan al Centro por la obra del tranvibús: "Nos afectará mucho, pero nos adaptaremos"

Primer día de los 10 meses que durarán las obras del tranvibús en el centro de Sevilla. Desde este lunes, las vallas ya dominan en Campana y Martín Villa. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los primeros cortes de tráfico para arrancar los trabajos que, en julio de 2026, permitirán que este bus de tránsito rápido o BTR recorra la ciudad desde Sevilla Este hasta la Plaza del Duque, pasando por la estación de Santa Justa.

Desde primera hora de la mañana dos vallados, con señalizaciones de "cortado por obras", prohíben el paso de los vehículos a lo largo de las calles Campana y Martín Villa, desde la cruce con Orfila hasta la Plaza del Duque. Mientras, trabajadores de la multinacional francesa Eiffage, que es la empresa que está realizando las obras, se están centrando en este día inicial en el colocado del vallado a lo largo de ambas calles para cercar la zona en la que se ejecutarán las obras, para impedir no solo el tránsito de vehículos, también de peatones. Lipasam también se ha encargado de retirar los contenedores, que quedarán inutilizados.

Estas labores han obligado a los vehículos a tener que cambiar su ruta por la Plaza del Duque y la calle Martín Villa, generando los primeros atascos. Los vecinos, por su parte, de momento se ven menos afectados. "Yo ya había visto carteles en garajes y en las paradas de Tussam, ya estaba informado", comenta un peatón. "Eso sí, lo que no sé es qué será el tranvibús, si un tranvía o un autobús pequeño", se pregunta. A su lado, una usuaria de Tussam mira una de las paradas eliminadas: "No sabía que ya no pasaban los autobuses por aquí. Al menos vienen explicadas las alternativas".

En los comercios de la zona, el sentir es de incertidumbre, y de falta de información. "Estos días lo estábamos comentando los compañeros, que pensábamos que iba a ser pronto. Pero no sabíamos que iba a ser hoy, no teníamos ni idea. No tenemos ninguna información ni nos han dicho nada, ni sabemos hasta dónde llegarán las vallas", afirman trabajadores del TGB. "Creemos que nos va a afectar mucho. Cuando la gente vea las vallas, el polvo, que es una zona de obras, va a pasar de largo o se va a meter por otro lado. Con la Semana Santa todavía es distinto porque hay una zona de paso y es menos tiempo, pero si esto dura un año...", añaden.

También ha pillado desprevenidos a los empleados del 100 montaditos. "Cuando hemos entrado a trabajar no había nada, nos estamos enterando ahora. No sabíamos nada", aseguran, aunque confían en que no les afecte mucho: "Ya se suele cortar en Semana Santa y sigue viniendo gente".

Otro negocio histórico de la zona es la confitería La Campana. Una trabajadora reconoce haberse enterado este lunes, aunque otro ya lo había leído en la prensa. "No sabemos cuánto durará, pero nos va a afectar seguro, al tránsito de personas y de vehículos. Nos adaptaremos, no queda otra", cuentan desde la barra.

En octubre comenzarán las obras en la zona de la calle Laraña e Imagen, afectando a más y más negocios y viviendas del centro de la ciudad, que se verán en la misma situación.

Cambios en Tussam por las obras

Debido a estos cortes, Tussam ha tenido que reorganizar las líneas que pasan por la zona y las paradas afectadas. En la calle Campana las líneas afectadas son las 13, 14, 27, 32 y A7.

Las líneas 13 y 14 irán por la Plaza del Duque, Alfonso XII, Torneo, Resolana hasta su itinerario habitual. Se habilitará una parada provisional en Resolana conjuntamente con las líneas 2, C2 y C3. En el caso de las líneas 27 y 32, estarán limitadas en Ponce de León y se suprimirán las paradas de la calle Laraña, Imagen y Campana.

Y con respecto a la línea A7, circulará por Torneo, Resolana, Parlamento, Muñoz León, María Auxiliadora, Escuelas Pías, Ponce de León, Jáuregui, Puerta Osario hasta su itinerario habitual. Esta establece parada en Ponce de León conjuntamente con la línea 27.