El incendio de un camión tras una colisión provoca el corte total de la A-4 a la altura de Carmona

La A-4 ha quedado cortada en su totalidad después de una colisión entre dos camiones que, tras el impacto, uno de ellos ha salido ardiendo. El siniestro está provocando un importante atasco, sobre todo de vehículos pesados, a la altura de Carmona.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la colisión se ha producido sobre las 4:30 horas de este martes, a la altura del punto kilométrico 490. Desde ese lugar, ha comenzado a originarse un importante atasco, ya que ambos vehículos han salido ardiendo y la carretera ha quedado cortada en su totalidad, en sentido Sevilla.

Aviso de la DGT por el accidente en Carmona / DGT

Tal como ha explicado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en una entrevista en Canal Sur Radio, se ha podido desviar el tráfico de coches y motocicletas, pero los camiones siguen atorados en este punto, con retenciones que llegan hasta el municipio de La Campana.

El resto del tráfico se está desviando gracias a un baipás que da comienzo en el kilómetro 482. Según Toscano, están viendo la forma de poder aliviar el colapso de camiones. En el lugar han tenido que intervenir Bomberos de la Diputación de Sevilla, que han trabajado en sofocar las llamas de uno de los camiones.

El subdelegado no ha profundizado en el estado de salud de los camioneros, que han tenido que ser evacuados al Hospital Universitario Virgen Macarena según ha informado Emergencias 112, pero sí ha tranquilizado al asegurar que están bien. Por su parte, además, pide prudencia a los conductores que tengan que circular por la zona.