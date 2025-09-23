Cuando el arte y la medicina se combinan para acompañar al paciente en su proceso oncológico

Del 23 al 25 de septiembre, el Monasterio de la Cartuja, sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), acoge el Encuentro Quásares: Cultura y salud. Se trata de una cita pionera en España que pone en el centro no solo a la medicina, sino también a la cultura, para reflexionar sobre cómo el arte puede contribuir al cuidado integral de los pacientes.

La iniciativa es un proyecto de Quirónsalud, UNIA, Fundación Daniel y Nina Carasso y Concomitentes. Coordinada por ZEMOS98, busca consolidar un espacio de intercambio y co-creación entre sanitarios, pacientes y artistas.

El encuentro Quásares se suma a una corriente de investigaciones y proyectos de cultura y salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes / Joaquin Corchero

Un espacio donde la cultura se encuentra con la salud

El encuentro se enmarca en el programa Quásares, un proyecto de arte participativo que persigue la humanización de la atención sanitaria. A lo largo de tres días, se presentan diez proyectos de buenas prácticas que ya funcionan en diferentes territorios, mostrando cómo la cultura puede mejorar la calidad de vida de las personas en contextos hospitalarios y comunitarios.

El rector de la UNIA, José Ignacio García, destacó que “en la UNIA tenemos la cultura y la innovación en nuestro ADN”, subrayando que la universidad quiere contribuir al cuidado emocional de los pacientes a través del arte y la mediación cultural.

El compromiso de Quirónsalud con la humanización del paciente

En la rueda de prensa, Berta Pascual, directora territorial de Quirónsalud en Andalucía, recordó que el grupo hospitalario lleva años apostando por el bienestar emocional, “llevamos mucho tiempo trabajando en el tratamiento integral del paciente, no solo desde su punto físico, sino también mental. Para nosotros es fundamental lo que llamamos trato y tratamiento”, afirmó.

Berta Pascual, directora territorial de Comunicación y Marketing de Quirónsalud en Andalucía / Joaquin Corchero

Pascual explicó cómo Quásares amplía la experiencia previa del proyecto “Emociones a través del arte”, realizado con el Museo Thyssen-Bornemisza, donde se analizó el impacto de los colores y composiciones artísticas en las reacciones fisiológicas. En Quásares, señaló, el protagonismo recae en médicos, enfermeras, auxiliares y pacientes, cuyas vivencias se convierten en materia prima para nuevas obras artísticas.

Los hospitales que colaboran con esta iniciativa son Quirónsalud Sagrado Corazón y Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, así como con el Servicio de Oncología Radioterápica de Quirónsalud Infanta Luisa.

El resultado de este trabajo se plasmó en dos piezas, las ilustraciones de Adela Sanz, médico de formación, que recurren al humor gráfico, y una obra sonora de Andrea Morán, periodista. Ambas creaciones buscan acompañar emocionalmente a pacientes y familiares durante el proceso oncológico.

Nuestro objetivo es trabajar en la humanización del paciente, que viva más y mejor, en las mejores condiciones, y estamos seguros de que el arte ayuda en este proceso. Berta Pascual — Directora territorial de Quirónsalud en Andalucía

La universidad como motor de innovación cultural

Por su parte, Isabel Ojeda, directora del Área de Acción Cultural de la UNIA, subrayó la responsabilidad de la institución en abrir nuevas vías de investigación cultural. “Las universidades tienen que ser la punta de lanza no solo en innovación docente, sino también en iniciativas culturales. Nos parecía importante aportar un granito de arena de I+D en este ámbito, porque es también una seña de identidad para nosotros”, destacó.

Ojeda defendió que el arte actúa como puente entre el lenguaje sanitario y el artístico, generando herramientas emocionales para pacientes y familias. El proyecto, remarcó, tiene vocación de crecer hacia otros hospitales, con una futura fase de investigación que permita evaluar cómo las emociones influyen en el sistema inmune y en la evolución clínica de los enfermos.

Diez experiencias y una red en crecimiento

Además de las obras producidas en Sevilla, el Encuentro Quásares ofrece un recorrido por iniciativas de referencia a nivel nacional. Se presentan experiencias como el laboratorio teatral "Yo Cuento" en el Hospital Niño Jesús de Madrid, el programa "Receta Cultura" en València, o la "Psicohabitación" de Mónica Alonso.

La cita cuenta también con la participación de voces relevantes como Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales, además de especialistas como la doctora Margarita García, coautora de "A ras de suelo", un libro que ilustra el vínculo entre literatura y salud.

El respaldo de la investigación científica

El impulso de este encuentro se apoya en evidencias sólidas. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2019 el informe What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? (Fancourt & Finn), donde se recopilan estudios que demuestran el impacto positivo de las artes en la salud física y emocional.

En Sevilla, Quásares materializa ese enfoque en un proceso que combina ciencia, cultura y experiencia vital, con la ambición de consolidar un nuevo paradigma de cuidados integrales en el que el arte deje de ser un mero ornamento para convertirse en herramienta terapéutica.