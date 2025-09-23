El alcalde busca soluciones con el embajador de Pakistán a la "competencia desleal" al arte sacro sevillano

El arte sacro sevillano busca soluciones en Bruselas a la crisis provocada por la competencia desleal de talleres asiáticos. Aprovechando la celebración de la primera exposición de obras de artesanos sevillanos en el Parlamento europeo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, han mantenido un encuentro con el embajador de Pakistán, Rahim Hayat Qureshi para abordar este problema así como las "amenazas" denunciadas por artesanos sevillanos en los últimos meses.

En la cita se han abordado soluciones “claras y efectivas” para proteger al gremio de artesanos del arte sacro que han encontrado una respuesta positiva por parte de la Embajada de Pakistán que mostró "iniciativa e interés notable" en mantener esta reunión para abordar este problema.

Junto a esto, Sanz y Zoido, mantendrán otra reunión con la Dirección General de Industria de la Comisión Europea para estudiar mecanismos internos de protección para los diseños y las obras de los artesanos sacros sevillanos frente a la competencia de los talleres asiáticos.

“Sevilla es la capital mundial del arte sacro, con piezas genuinas de nuestra tierra que son admiradas en el mundo entero. Tenemos que encontrar mecanismos de defensa de los artesanos, adecuados para preservar y buscar su trabajo”, resumió el alcalde de Sevilla tras mantener una reunión con el embajador en la que le trasladó la "importancia del sector" para la ciudad.

Relación entre Pakistán y la UE

Zoido y Sanz quieren así abordar este problema de competencia entre los talleres asiáticos y el arte sacro sevillano en el marco de las relaciones comerciales existentes entre la UE y Pakistán, reguladas por un acuerdo de cooperación firmado en 2004. En total, el 12% del comercio pakistaní tienen origen o destino en Europa.

Desde enero de 2014, Pakistán es uno de los países más beneficiados por el Esquema Generalizado de Preferencias de la UE. A través de este programa, la Unión Europea ofrece compromisos arancelarios más beneficiosos para ciertos productos a países en vías de desarrollo. Una veintena de países también se benefician de estas condiciones. El sector textil en Pakistán es el pilar central de su economía, aporta la mayor parte de las exportaciones, genera millones de empleos y está estrechamente ligado a la producción nacional de algodón, uno de sus cultivos más importantes.