Un colegio de la Macarena arranca el curso con cortes de luz: "Estamos sin ventiladores, sin aire y sin pizarras digitales"

El colegio Arias Montano, ubicado en el barrio de la Macarena, ha comenzado el curso con constantes cortes de luz. Desde la semana pasada, profesores y alumnos conviven en un escenario donde saltan los plomos por la falta de potencia en la instalación eléctrica y, como consecuencia, no pueden encender el aire, los ventiladores, las pizarras digitales y hasta este lunes tampoco las neveras para conservar la comida. A pesar de que el sistema de electricidad del centro es completamente nuevo por una reforma que ha ejecutado el Ayuntamiento de Sevilla junto a Endesa, desde el AMPA denuncian "fallos" que hacen "inviable" dar clase en estas aulas. Ante esta situación, las familias han convocado este martes a las dos del mediodía una concentración en la puerta de la escuela para exigir una solución inmediata.

Durante el curso pasado, el ayuntamiento llevó a cabo obras junto a Endesa para renovar el tendido eléctrico del colegio. A pesar de que estaba previsto que las obras finalizaran en mayo, de acuerdo con el relato de los padres, se retrasaron y acabaron en verano. "Se suponía que al empezar las clases estaría todo listo, pero ha empezado a saltar la luz y hasta se han roto fusibles", relatan fuentes del AMPA a El Correo de Andalucía. Desde el ayuntamiento alegan que "estos problemas con la electricidad se deben a que todavía no se ha dado la potencia máxima al tendido eléctrico", una acción que depende de Endesa. Asimismo, aseguran que ya se ha notificado a la empresa eléctrica de la situación del colegio, pero se desconoce cuándo se va a solucionar este problema.

Las familias han convocado este martes a las 14h una concentración en la puerta de la escuela para exigir una solución inmediata

Desde Endesa aseguran a este medio que están "a la espera de la tramitación legal para poder ejecutar el aumento de la potencia del sistema" que el colegio necesita. Es decir, este retraso se trata de una cuestión burocrática entre el Consistorio y la empresa. "En cuanto llegue la documentación que necesitamos para incrementar la potencia lo tramitaremos por la vía urgente, es una cuestión de días", señalan desde Endesa.

Clases canceladas por la luz

Los cortes de luz comenzaron a inicios de la semana pasada y desde entonces los profesores y alumnos han tenido que hacer frente a diversas casuísticas: neveras apagadas, pizarras digitales sin funcionar o aulas sin luz y sin aire. Por ejemplo, el pasado viernes varias aulas que estaban a más de 30 grados y sin luz se vaciaron para trasladar al alumnado al patio, teniendo que cancelar las clases.

"El servicio de comedor también se ha visto afectado ya que sin luz, las neveras, hornos y lavavajillas también dejan de funcionar", apuntan desde el AMPA, a lo que añaden: "Esto se ha podido solucionar porque el colegio le ha dado prioridad, pero siguen habiendo cortes".

El AMPA asegura que la dirección del centro, además de ponerse en contacto con el ayuntamiento, también ha denunciado esta situación al Distrito Macarena, a Edificios Municipales, pero "el problema persiste". "Seguro que el ayuntamiento no está una semana sin luz, no sé si entonces tardarían tanto en arreglarlo", sostienen desde el AMPA.

Una obra de más de 350.000 euros

Desde el AMPA reclaman que tras casi un año en obras, adaptándose a los obstáculos propios de una reforma como "una puerta inhabilitada o un boquete en el patio", la situación es "peor que antes". En este sentido, cabe destacar que esta obra, que ha consistido en la unificación de suministros y la ampliación de la potencia del sistema de los cuatro edificios del centro, ha contado con una inversión de 363.000 euros por parte del Ayuntamiento de Sevilla. "Es una de las instalaciones más grandes que ha hecho este gobierno", apuntan desde el Consistorio.

Esta es la segunda vez que este colegio sevillano se somete a una obra para renovar la instalación eléctrica del centro. En el año 2022, el gobierno municipal del PSOE llevó a cabo una obra por un valor de unos 120.000 euros aproximadamente. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento sostienen que han tenido que volver a realizar la obra porque solo había un enchufe por aula, algo que "impedía el buen funcionamiento de las clases".