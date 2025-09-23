Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan el cuerpo de un sevillano con un disparo en la cabeza en República Dominicana

Las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso

Un miembro de la policía de Santo Domingo

Un miembro de la policía de Santo Domingo / Roberto Guzmán / EFE

El Correo

El Correo

El cadáver de un empresario sevillano fue encontrado dentro de su vehículo en una comunidad rural del noroeste de República Dominicana, informaron este lunes fuentes oficiales. El fallecido fue identificado como Antonio Jiménez López, de 59 años, propietario de un vivero en Montequinto.

El cuerpo fue encontrado la tarde del domingo en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde. Detallan las mismas fuentes que presentaba un disparo en la cabeza que le produjo la muerte.

Las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso. Funcionarios del Ministerio Público de esa demarcación dijeron en un video que aún no pueden ofrecer mayores datos del caso, porque las investigaciones apenas comienzan.

Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español, aunque esto tampoco ha sido comprobado por las autoridades. Ante preguntas de EFE, el departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional dominicana dijo no saber detalles sobre lo sucedido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
  2. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  3. 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
  4. El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
  5. Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
  6. La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
  7. Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato
  8. El Ayuntamiento reactiva su gran plan de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega

Vecinos de Gerena ayudan a la Guardia Civil a atrapar a unos ladrones mientras huían de un robo

Vecinos de Gerena ayudan a la Guardia Civil a atrapar a unos ladrones mientras huían de un robo

Hallan el cuerpo de un sevillano con un disparo en la cabeza en República Dominicana

Hallan el cuerpo de un sevillano con un disparo en la cabeza en República Dominicana

El tranvibús que conectará Sevilla Este y Torreblanca con Nervión arrancará el lunes 29 y será gratuito una semana

El tranvibús que conectará Sevilla Este y Torreblanca con Nervión arrancará el lunes 29 y será gratuito una semana

El alcalde busca soluciones con el embajador de Pakistán a la "competencia desleal" al arte sacro sevillano

El alcalde busca soluciones con el embajador de Pakistán a la "competencia desleal" al arte sacro sevillano

Nueva millonaria en Sevilla: una trabajadora de Los Remedios gana un millón de euros con un rasca de la ONCE

Nueva millonaria en Sevilla: una trabajadora de Los Remedios gana un millón de euros con un rasca de la ONCE

El incendio de un camión tras una colisión provoca el corte total de la A-4 a la altura de Carmona

El incendio de un camión tras una colisión provoca el corte total de la A-4 a la altura de Carmona

Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un eucalipto caído sobre la N-IV a la altura de Utrera

Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un eucalipto caído sobre la N-IV a la altura de Utrera

Los profesores de la Universidad de Sevilla obtienen 'matrícula de honor': "Fomentará la competencia sana"

Los profesores de la Universidad de Sevilla obtienen 'matrícula de honor': "Fomentará la competencia sana"
Tracking Pixel Contents