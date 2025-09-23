Hallan el cuerpo de un sevillano con un disparo en la cabeza en República Dominicana
Las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso
El cadáver de un empresario sevillano fue encontrado dentro de su vehículo en una comunidad rural del noroeste de República Dominicana, informaron este lunes fuentes oficiales. El fallecido fue identificado como Antonio Jiménez López, de 59 años, propietario de un vivero en Montequinto.
El cuerpo fue encontrado la tarde del domingo en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde. Detallan las mismas fuentes que presentaba un disparo en la cabeza que le produjo la muerte.
Las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso. Funcionarios del Ministerio Público de esa demarcación dijeron en un video que aún no pueden ofrecer mayores datos del caso, porque las investigaciones apenas comienzan.
Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español, aunque esto tampoco ha sido comprobado por las autoridades. Ante preguntas de EFE, el departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional dominicana dijo no saber detalles sobre lo sucedido.
