Isla Mayor celebra el Día del Cangrejo con gastronomía, música y tradición en honor a San Rafael

Isla Mayor se viste de gala el próximo sábado, 27 de septiembre, con la celebración del Día del Cangrejo dentro de la programación de sus fiestas patronales en honor a San Rafael, patrón del municipio. La cita, que se prolongará durante todo el fin de semana, combina actividades de gastronomía, cultura, religión y ocio pensadas para vecinos y visitantes.

Gastronomía y fiesta en la Plaza Alcalde José Barco

La jornada grande será el sábado, en la Plaza Alcalde José Barco, donde se instalará una feria de artesanos de la comarca y una exposición de vehículos clásicos, Citroën históricos y motos antiguas. A las 14:00 horas tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la degustación gratuita de Cangrejo Rojo de Río, producto estrella de la localidad.

Por la tarde, la música llenará las calles con el pasacalles de la Charanga los Pingüis a partir de las 20:00 horas, antes de la tradicional quema de la Falla y fuegos artificiales, que pondrán el broche festivo en el Molino San Martín a las 20:30 horas.

PDF | Programación del Día del Cangrejo en Isla Mayor PDF | Programación del Día del Cangrejo en Isla Mayor

Actos religiosos en honor a San Rafael

Las celebraciones continuarán el domingo 28. A partir de las 18:00 horas, el Consejo Parroquial abrirá un ambigú en la Plaza de la Iglesia con comida y bebida a precios populares y música en directo. Una hora más tarde, a las 19:00 horas, se celebrará la Santa Misa y ofrenda floral a San Rafael, seguida de la solemne procesión del Patrón por las calles del municipio. La jornada finalizará con el rezo del Rosario a su entrada en el templo.

El programa festivo se completa con el tiro al plato, que se desarrollará desde el viernes 26 al lunes 29 en las parcelas de la carretera El Toruño.

Con este amplio cartel, Isla Mayor volverá a convertir el Día del Cangrejo y sus fiestas patronales en una cita imprescindible para los vecinos y en un atractivo punto de encuentro para visitantes de toda la provincia.