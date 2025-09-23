Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un eucalipto caído sobre la N-IV a la altura de Utrera

Los servicios de emergencia del SAS sólo han podido certificar su muerte al llegar al lugar

Furgón de la Guardia Civil de Tráfico.

Furgón de la Guardia Civil de Tráfico. / Guardia Civil

El Correo

El Correo

Un motorista de 42 años de edad ha muerto durante la madrugada de este martes tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la carretera N-IV a su paso por la localidad sevillana de Utrera, según informa el Emergencias 112.

El accidente de tráfico se ha producido a las 2:09 horas, cuando varios conductores han alertado del siniestro de un motorista contra un eucalipto en la carretera en sentido Sevilla en el kilómetro 578.

Al lugar han acudido a auxiliar al afectado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes tan solo han podido certificar la muerte del motorista a su llegada.

TEMAS

  1. Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
  2. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  3. 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
  4. El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
  5. Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
  6. La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
  7. Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato
  8. El Ayuntamiento reactiva su gran plan de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega

El incendio de un camión tras una colisión provoca el corte total de la A-4 a la altura de Carmona

El incendio de un camión tras una colisión provoca el corte total de la A-4 a la altura de Carmona

Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un eucalipto caído sobre la N-IV a la altura de Utrera

Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un eucalipto caído sobre la N-IV a la altura de Utrera

Los profesores de la Universidad de Sevilla obtienen 'matrícula de honor': "Fomentará la competencia sana"

Los profesores de la Universidad de Sevilla obtienen 'matrícula de honor': "Fomentará la competencia sana"

Un colegio de la Macarena arranca el curso con cortes de luz: "Estamos sin ventiladores, sin aire y sin pizarras digitales"

Un colegio de la Macarena arranca el curso con cortes de luz: "Estamos sin ventiladores, sin aire y sin pizarras digitales"

Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes

Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes

Arahal acelera una de las mayores bolsas de VPO de la provincia de Sevilla con capacidad para 423 familias

Arahal acelera una de las mayores bolsas de VPO de la provincia de Sevilla con capacidad para 423 familias

Una vecina de Sevilla denuncia al SAS tras acudir 12 veces a urgencias y detectarle tarde un tumor de 21 centímetros

Una vecina de Sevilla denuncia al SAS tras acudir 12 veces a urgencias y detectarle tarde un tumor de 21 centímetros

Nueva agresión sanitaria en Sevilla: amenazan y tiran del pelo a una médica por no recetar un antibiótico a un menor

Nueva agresión sanitaria en Sevilla: amenazan y tiran del pelo a una médica por no recetar un antibiótico a un menor
Tracking Pixel Contents