Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un eucalipto caído sobre la N-IV a la altura de Utrera

Un motorista de 42 años de edad ha muerto durante la madrugada de este martes tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la carretera N-IV a su paso por la localidad sevillana de Utrera, según informa el Emergencias 112.

El accidente de tráfico se ha producido a las 2:09 horas, cuando varios conductores han alertado del siniestro de un motorista contra un eucalipto en la carretera en sentido Sevilla en el kilómetro 578.

Al lugar han acudido a auxiliar al afectado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes tan solo han podido certificar la muerte del motorista a su llegada.