Sucesos
Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un eucalipto caído sobre la N-IV a la altura de Utrera
Los servicios de emergencia del SAS sólo han podido certificar su muerte al llegar al lugar
Un motorista de 42 años de edad ha muerto durante la madrugada de este martes tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la carretera N-IV a su paso por la localidad sevillana de Utrera, según informa el Emergencias 112.
El accidente de tráfico se ha producido a las 2:09 horas, cuando varios conductores han alertado del siniestro de un motorista contra un eucalipto en la carretera en sentido Sevilla en el kilómetro 578.
Al lugar han acudido a auxiliar al afectado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes tan solo han podido certificar la muerte del motorista a su llegada.
