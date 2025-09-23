Sorteos
Nueva millonaria en Sevilla: una trabajadora de Los Remedios gana un millón de euros con un rasca de la ONCE
Esta sevillana logró el mayor premio que se puede conseguir en este tipo de sorteos
A. R. C.
Sevilla tiene una nueva millonaria. La afortunada es una trabajadora de Los Remedios, que probó la suerte con un Rasca Platinum de la ONCE que compró en kiosco de Antonio Velázquez, en la avenida Virgen de Luján 42, frente a la churrería. Esta mujer de mediana edad ha ganado el mayor premio que otorga este juego de lotería instantánea, un millón de euros.
Fue un momento de nervios, pero para el vendedor fue también un momento de emoción que compartió con sus clientes y vecinos. "Nos puso nerviosos a todos los que estábamos aquí-añade-. Me hizo pasar por la máquina (el TPV) siete veces para comprobar el premio y como ella esperaba que dijera Un millón de euros y lo único que sale es Pagar en un centro autorizado acabó de los nervios fatal”, comenta Antonio, vendedor de la ONCE desde 2008.
“Cuando vio los números y le dije que tenía un premio de un millón se puso como un manojo de nervios, no se lo podía creer. Entonces preguntó a dos o tres clientes que estaban allí: '¿La ONCE se está quedando conmigo?", relata el vendedor de la ONCE. Embargados por la alegría y sorpresa de la mujer, los mismos clientes le dijeron que no, que le había tocado un millón y le aconsejaron llamar a un familiar. "Hablaron con su marido para que viniera y tampoco se lo creía. 'Vente para acá que te ha tocado un millón", cuenta el vendedor.
La venta del rasca se produjo el jueves pasado y desde entonces Antonio no ha vuelto a saber nada de la afortunada. En junio del año pasado el vendedor repartió en ese mismo punto estratégico de Los Remedios otros 350.000 euros en premios. “La verdad es que estoy muy contento”, reconoce. “Le he arreglado la vida a una familia”, comenta orgulloso.
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
- El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
- Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
- La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
- Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato
- El Ayuntamiento reactiva su gran plan de transformación del entorno del Casino de la Exposición y el Lope de Vega