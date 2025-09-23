Un gran incendio cerca La Cartuja con focos entre el Auditorio, el Monasterio, el Jardín Americano y el Pabellón del Futuro

La Cartuja se encuentra en estos momentos cercada por un gran incendio con hasta cinco focos, que se ha originado en el mediodía de este martes. El suceso ha ocurrido pasadas las 15.30, misma hora que el fuego de este lunes, en las inmediaciones del Camino de los Descubrimientos. Entre los lugares en los efectivos combaten el fuego, se encuentran el Auditorio Rocío Jurado, el Monasterio de La Cartuja -sede del CAAC-, el Jardín Americano y el Pabellón del Futuro.

FOTOGALERÍA | Las imágenes del grave incendio junto a La Cartuja con varios focos / El Correo

Según informa el servicio de Emergencias 112, han recibido más de 70 llamadas de varios vecinos alertando de la presencia de "dos grandes columnas de humo detrás del Auditorio" divisadas desde la pasarela del Puente de la Barqueta. Las primeras hipótesis apuntan a un incendio de pastos en la zona de arboleda que se encuentra en la zona y a pocos metros se ha originado otro foco, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Sevilla.

Hasta el lugar de los hechos se movilizaron efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Cecop, que se encuentran en el lugar trabajando en la extinción de los distintos focos en esta zona de La Cartuja. Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, la situación está controlada y no se descarta que sea intencionado. Asimismo, se han activado desvíos de tráfico en la zona.

Cuarto incendio en el mismo lugar

Se trata del cuarto incendio en una semana, después de que se registrarán otros tres incendios, uno el pasado martes, otro el pasado jueves y el último hace 24 horas, donde efectivos de Bomberos de la localidad tuvieron que desplazarse a la misma zona tras recibir avisos de fuego.

Ambos casos se dieron sin víctimas y fueron extinguidos de forma favorable. En este caso, las dotaciones continúan los trabajos de sofoco y extinción de las llamas.