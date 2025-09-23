Los profesores de la Universidad de Sevilla obtienen 'matrícula de honor': "Fomentará la competencia sana"

Frente al ya tradicional mito de las clases basadas en power points cargados de texto que se repiten año tras año, hay profesores de la Universidad de Sevilla que llegan roncos al final de la semana después de varias horas de clases. En los últimos días, la Hispalense ha compartido con sus docentes la valoración que los estudiantes y la propia institución hacen de ellos y la nota es de matrícula de honor.

En el año 2022, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, que encara ya la recta final en el cargo, aprobó en el mes de junio la implantación del Sistema Experimental Docentia-US con el que los alumnos y los centros debían evaluar el rendimiento y el nivel de satisfacción que tenían con sus profesores. El objetivo era que se implantara de forma gradual en un plazo de dos años y estos días los docentes han podido conocer los primeros resultados.

En pleno inicio de curso, la Universidad ha aplaudido el "alto grado de satisfacción" de la institución pública con respecto a sus empleados. Antes estos resultados, desde la institución han subrayado el compromiso de sus profesionales con "la mejora continua". De esta forma, han anunciado que en las próximas semanas se hará pública la próxima convocatoria para evaluar al profesorado.

La nota media roza el 10

Hace ya seis cursos, la institución pública propuso a sus profesores participar en un programa de encuestas voluntarias para que los alumnos pudieran calificarles y son ellos quienes han participado en el primer programa oficial. Según los datos de la Universidad de Sevilla a los que ha tenido acceso este periódico, el 98% de los profesores que han participado en la convocatoria han obtenido una calificación de Muy Favorable con Mención de Excelencia.

En concreto, según la información de la Hispalense, la nota media de los profesores en esta primera edición de Docentia-US ha sido de 96,80 puntos sobre 100. Además, la US ha subrayado que a 125 de los profesores participantes sus alumnos les han otorgado la nota máxima. Así, mismo, los docentes mejor valorados han sido los de Ciencias de la Salud, que han alcanzado una nota media de 98,10 puntos.

Los resultados tienen truco. No todos los profesores han sido llamados a participar, según varios profesores consultados por El Correo de Andalucía, desde la Universidad, según puntualiza catedrático de Construcciones Arquitectónicas Juan Jesús Martín, "han llamado a los que quisieran participar porque las encuestas -realizadas por alumnos en años anteriores- eran buenas". "Eso puede que justifique algo", señala el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, que apunta que "prefería" el sistema anterior porque incluía "anotaciones", algo que este no tiene.

A favor y en contra

Entre los profesores hay quienes están a favor y quienes están en contra de este nuevo modelo, que no diferencia entre la puntuación que dan los alumnos, el centro o el departamento. Además, también tiene en cuenta cursos o programas en los que participan los profesores para puntuar. "Ya no solo lo valoran los alumnos, se valora como una carrera profesional", explica Martín, que añade que "tiene muchos baremos". Frente a esto, el profesor de Derecho Constitucional lamenta que "hay un riesgo de que esto se convierta en una promoción sin base real y que todo el mundo tenga una nota excelencia".

De hecho, entre los profesores apuntan a que este mecanismo podría utilizarse en el futuro para otorgar complementos salariales a los docentes. Al igual que ocurre con los sexenios, que te puedes asegurar publicando más artículos en revistas científicas, estas notas servirían para subir el sueldo de los profesionales, aunque por el momento la Universidad no lo contempla. "Esto generaría una competencia sana", apunta Martín para defender que "el que tiene un poco de conciencia en todo esto, participará".

Además de los formularios que debía cumplimentar el estudiantado, los mismos profesores debían realizar un autoinforme con rúbrica. A esto se sumaba un análisis de las autoridades académicas de cada uno de los departamentos y centros. Estos informes, como sostienen desde la Universidad, han sido evaluados por comités de expertos de cada una de las ramas del conocimiento.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Pograma Docentia, que consiste en un conjunto de directrices y orientaciones para la elaboración por parte de las universidades de un sistema de evaluación de la calidad de su docencia. Se trata de una herramienta cuyo objetivo final es garantizar la capacitación y competencia del profesorado universitario para la formación del alumnado. Todo encaminado a favorecer el reconocimiento de los profesionales y la mejora de su labor docente.